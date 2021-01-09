Демократы представили проект импичмента Трампу за «разжигание мятежа»

Сторонники Трампа пытаются прорваться через полицейское оцепление у Капитолия перед заседанием конгресса США, на котором тот должен был утвердить результаты президентских выборов. 6 января 2021 года (Фото: Julio Cortez / AP)

Члены палаты представителей США от Демократической партии представили проект резолюции о запуске процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа. Документ опубликовали телеканал CNN и газета The Washington Post.

В нем демократы обвинили Трампа в «подстрекательстве к мятежу». Они потребовали отправить действующего президента в отставку и запретить ему вновь баллотироваться на выборах главы государства.

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