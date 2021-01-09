Тела 7 человек нашли после пожара в частном доме в Тюменской области

Фото: МЧС России

После тушения пожара в жилом доме и надворных постройках в поселке Боровский (Тюменская область) были обнаружены тела семерых погибших, сообщает Следственный комитет. По данному факту ведомством возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным тюменского управления МЧС, сигнал о пожаре в частном жилом доме и надворных постройках (площадью 9х8 м,10х6 м, 3х6 м) по улице Трактовая в Боровском поступил в 16:53 по местному времени (14:53 мск). К тушению пожара пришлось привлечь 55 человек и 21 единицу техники.

Материал дополняется.