Как выглядит Лондон после введения нового локдауна. Фоторепортаж

В рамках ограничений все начальные и средние школы Великобритании перейдут на дистанционный формат обучения. Кроме того, с 6 января по всей стране введут обязательную самоизоляцию — гражданам разрешат выходить из дома только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, чтобы получить медпомощь или для занятий спортом