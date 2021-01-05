Пандемия коронавируса , 05 янв, 19:56
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Как выглядит Лондон после введения нового локдауна. Фоторепортаж
О введении новых мер премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 4 января в обращении к нации
«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — сказал он
Джонсон указал, что новые меры не понадобились бы, если не начал распространяться новый штамм коронавируса. «Наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19 работали и продолжили бы работать, если бы не новый тип вируса», — сказал он
В рамках ограничений все начальные и средние школы Великобритании перейдут на дистанционный формат обучения. Кроме того, с 6 января по всей стране введут обязательную самоизоляцию — гражданам разрешат выходить из дома только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, чтобы получить медпомощь или для занятий спортом
За два месяца уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Великобритании вырос вдвое, до 519 случаев на 100 тыс. человек населения.
По состоянию на 4 января в стране выявили за сутки 58 784 новых случаев заболевания коронавирусом. 407 человек умерли. В стране за все время коронавирусом заразились 2,7 млн человек, умерли — 75,5 тыс.