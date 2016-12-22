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Новый мэр Якутска — РБК: «Я начинала с нулевой узнаваемостью»
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Новый мэр Якутска — РБК: «Я начинала с нулевой узнаваемостью»
Политика, 13:59
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Новый мэр Якутска — РБК: «Я начинала с нулевой узнаваемостью»
Пересмотр цен на общественный транспорт и оптимизация расходов — беспартийная Сардана Авксентьева, неожиданно победившая на выборах главы Якутска кандидата от «Единой России», рассказала РБК о своих планах
Сардана Авксентьева (Фото: @sardanaavksentieva / Facebook)

По итогам выборов 9 сентября мэром Якутска стала беспартийная Сардана Авксентьева, в прошлом вице-мэр города, в момент выдвижения работавшая на руководящих должностях в городском аэропорту. Получив публичную поддержку снятого с выборов мэра популярного в регионе политика Владимира Федорова, она обошла кандидата от «Единой России», председателя гордумы Александра Саввинова, которого поддерживала команда губернатора Айсена Николаева. О том, что победа Авксентьевой стала сюрпризом, сказала глава ЦИК Элла Памфилова. РБК поговорил с новым мэром, и она рассказала, относит ли себя к оппозиции, как намерена работать с губернатором и что думает изменить в управлении Якутском в первую очередь.

— Для многих ваша победа стала неожиданностью. Вы сами сильно удивились?

— Нет, я не удивилась. Где-то недели за полторы-две у нас появилась уверенность. Люди на встречах были доброжелательны, и мы поняли, что сделали правильный выбор и нас услышали.

— Что помогло вам победить?

— Думаю, несколько факторов. Во-первых, мы озвучили мысли, которые висели в воздухе — запрос на открытость и прозрачность действий муниципальной власти и на местное самоуправление. Во-вторых, у Владимира Федорова (публично поддержал кандидатуру Авксентьевой и будет назначен ее первым замом), который 15 лет был депутатом регионального парламента Якутии от своего округа, был очень сильный электорат. Ранее он участвовал в выборах главы Якутска, и, конечно, его электоральная база здорово меня поддержала. Я начинала с нулевой узнаваемостью, но, поскольку всю жизнь жила в этом городе, а он у нас небольшой, благодаря друзьям и однокурсникам узнаваемость пришла.

— Если посмотреть соцсети, жители Якутска в основном жалуются на недостаточно развитую инфраструктуру — очереди в детские сады, плохие дороги, отсутствие парковок и т.д. Есть и проблема обманутых дольщиков. Бюджет города дефицитный. Какими будут ваши первые решения на новом посту?

— В Якутии уже холодно, поэтому первая и главная задача сейчас — это плановое вхождение в отопительный сезон. Кроме того, мы должны пересмотреть стоимость проезда в автобусах. Людей очень сильно возмутило повышение стоимости проезда в городском автотранспорте с июля. Надо посмотреть, как были произведены расчеты и насколько они были корректны, по моему мнению, их можно было бы снизить хотя бы до предыдущей стоимости. Очень много жалоб поступает на управляющие компании, которые никем не регулируются и доставляют очень много неудобств горожанам.

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— Что вы будете делать в условиях дефицитного бюджета?

— Нам необходимо срочно проинспектировать муниципальные финансы, понять, какие у нас бюджетные обязательства. Одновременно мы включаемся в работу над бюджетом 2019 года. Это нужно делать в очень сжатые сроки, потому что надо пересмотреть все муниципальные программы и их финансирование. И есть безотлагательные текущие задачи. В рамках оптимизации расходов мы должны избавиться от ненужного имущества. Для начала — продать дорогие внедорожники. Они есть в муниципальных унитарных предприятиях, есть в акционерных обществах. Я дала поручение составить список.

— Можно назвать вашу победу на выборах победой оппозиции?

— Нет, это не так. Мы себя никому не противопоставляли. Это уже в процессе работы предвыборного штаба другой партии [«Единой России»] они решили, что мы оппозиция. Мы всего лишь говорили о реальном положении дел, всегда были вне политики и в дальнейшем будем стараться это делать. Мы должны заниматься городским хозяйством. Ко всем партиям я отношусь одинаково. Партийная принадлежность, равно как и религия и кулинарные пристрастия — личное дело каждого. На состоянии наших дорог, благоустройстве наших дворов и прочих городских вопросах это никак не должно отражаться, только если позитивно.

— Партия возрождения России, от которой вы баллотировались, не самая известная в нашей стране. Почему решили баллотироваться именно от нее?

— Я беспартийный человек и никогда ни в какой партии не состояла. Но Партия возрождения России в платформе своей имеет мысль о построении социального государства, что в принципе мне близко. Поэтому моя команда приняла решение о сотрудничестве с этой партией.

— Вас поддерживал популярный в Якутии политик, депутат заксобрания Владимир Федоров, который баллотировался от партии «Родина» на пост мэра, но которого «Родина» сняла с выборов. Почему это произошло?

— В прессе об этом много говорилось, и сам Федоров это подтверждает, что был применен определенный административный ресурс. Поскольку я не являлась непосредственным свидетелем этих событий, мне сложно давать им оценку. Но он был очень сильный кандидат, и многие его поддерживали.

— Мэр столицы и глава региона в силу объективных причин всегда находятся в противоречиях, в первую очередь насчет финансово-экономических проблем. Не опасаетесь ли вы конфликта с региональными властями?

— Абсолютно нет. [Экс-глава Якутска, теперь — глава Якутии] Айсен Сергеевич [Николаев] много сделал для города, и на нашей первой встрече мы договорились, что приложим все усилия для того, чтобы улучшить жизнь в Якутске. Несмотря на то что я [баллотировалась] от другой партии, я не участвую ни в какой политической и партийной жизни. У нас нет никаких разногласий и, надеюсь, не будет. Конструкция, когда один из участников переговоров женщина — всегда более мягкая конструкция, чем та, где два лидера — мужчины. Я не намерена предпринимать действия, которые могут повредить горожанам.​​

— Вы работали в мэрии Якутска и ушли из администрации Якутска как раз с приходом команды Николаева в 2012 году. Почему?

— Да, я ушла сама в связи с тем, что вступила в брак, и в связи со счастливыми обстоятельствами своей жизни решила отойти от дел. Ушла в производство. Это было мое личное решение, никак не связанное с приходом команды Айсена Сергеевича.

— Последние шесть лет вы работали в руководстве аэропорта Якутск. Почему вы приняли решение вернуться в политику?

— Я работала руководителем одного из подразделений аэропорта. Посмотрев на кандидатуры в мэры Якутска, я поняла, что мне тоже есть что предложить городу. После размышлений и консультаций, прежде всего с семьей, я решила, что это хорошая площадка для дискуссии и выработки каких-то решений.

— Вы уже решили, кого возьмете к себе в команду?

— Назначений я пока не делала, официально я вступлю в должность только в понедельник вечером. Но те принципиальные договоренности, которые у нас есть, и обещания, которые я давала избирателям, будут исполняться. В частности, назначу Федорова первым замом. Менять [команду] буду довольно сильно. Команда главы города — на контрактах, которые строго привязаны к сроку полномочий главы, с которым они приступили к работе. Поэтому чисто юридически их полномочия заканчиваются.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Выборы , Якутия
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