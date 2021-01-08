Власти допустили возбуждение дел за мятеж и сговор при штурме Капитолия

И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин заявил, что власти не исключают возбуждения уголовных дел по факту сговора и мятежа при штурме здания Капитолия в США. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

По словам Шервина, рассматриваются «все обвинения», включая заговор и мятеж. «Мы не собираемся ничего скрывать из нашего арсенала», — заявил и.о. прокурора.

Bloomberg сообщает, что после беспорядков в Вашингтоне власти предъявили обвинения 55 лицам. В основном подозреваемых обвиняют в незаконном проникновении и нападении. По данным агентства, в числе обвиняемых есть мужчина, задержанный днем ранее у Капитолия с полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.

Ранее штурм Капитолия осудил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер. Он назвал действия сторонников президента США Дональда Трампа отвратительными. Миллер также заявил, что они противоречат основам Конституции страны.