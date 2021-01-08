Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Как привлечь инвестиции в стартап РБК и Сбер500, 01:31 Власти допустили возбуждение дел за мятеж и сговор при штурме Капитолия Политика, 01:14 На Украине начался жесткий локдаун Общество, 01:04 Snapchat и Twitch заблокировали аккаунт Трампа Технологии и медиа, 00:42 Вы купили грузовик: считаем и сравниваем издержки РБК и Scania, 00:09 Пентагон осудил штурм Капитолия сторонниками Трампа Политика, 07 янв, 23:51 Представитель Ланового рассказала о состоянии артиста Общество, 07 янв, 23:42 Последствия беспорядков в Конгрессе для Трампа. Главное Политика, 07 янв, 23:32 Пелоси назвала действия Трампа «подарком Путину» Политика, 07 янв, 23:14 Пелоси сочла Трампа «смертельным для демократии» и призвала к отставке Политика, 07 янв, 23:07 Глава Мэриленда призвал отстранить Трампа и передать его полномочия Пенсу Политика, 07 янв, 22:49 Умерла заболевшая коронавирусом мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Общество, 07 янв, 22:25 Взломавшего JPMorgan хакера из России приговорили в США к 12 годам тюрьмы Общество, 07 янв, 22:20 Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию Политика, 07 янв, 22:12
Выборы президента США ,  
0 

Власти допустили возбуждение дел за мятеж и сговор при штурме Капитолия

И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин заявил, что власти не исключают возбуждения уголовных дел по факту сговора и мятежа при штурме здания Капитолия в США. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

По словам Шервина, рассматриваются «все обвинения», включая заговор и мятеж. «Мы не собираемся ничего скрывать из нашего арсенала», — заявил и.о. прокурора.

Пентагон осудил штурм Капитолия сторонниками Трампа
Политика

Bloomberg сообщает, что после беспорядков в Вашингтоне власти предъявили обвинения 55 лицам. В основном подозреваемых обвиняют в незаконном проникновении и нападении. По данным агентства, в числе обвиняемых есть мужчина, задержанный днем ранее у Капитолия с полуавтоматической винтовкой и 11 коктейлями Молотова.

Ранее штурм Капитолия осудил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер. Он назвал действия сторонников президента США Дональда Трампа отвратительными. Миллер также заявил, что они противоречат основам Конституции страны.

6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, прервав заседание, на котором проходило утверждение итогов прошедших выборов. Участников беспорядков разогнали сотрудники правоохранительных органов, использовав слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, в ходе беспорядков погибли четыре человека.

США Капитолий мятеж
Материалы по теме
Snapchat и Twitch заблокировали аккаунт Трампа
Технологии и медиа
Последствия беспорядков в Конгрессе для Трампа. Главное
Политика
Пелоси назвала действия Трампа «подарком Путину»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter