Как выглядит парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж

В этот день перед своими сторонниками выступил действующий президент США Дональд Трамп. Митинг прошел под лозунгом «Останови воровство». Трамп, согласно результатам голосования выборщиков, набрал только 232 голоса, когда для победы необходимо 270. Республиканец заявлял, что несогласен с результатами выборов и пытался обжаловать их