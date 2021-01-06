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Выборы президента США ,  
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Как выглядит парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж

Протестующие ворвались в здание Конгресса, который должен был утвердить результаты выборов президента США. Вице-президента и спикера палаты представителей эвакуировали
Фото:Jacquelyn Martin / AP
Фото: Jacquelyn Martin / AP

Протестующие пришли к зданию Конгресса США в среду, 6 января. В этот день парламент США утверждал результаты выборов президента страны

Фото:Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

В этот день перед своими сторонниками выступил действующий президент США Дональд Трамп. Митинг прошел под лозунгом «Останови воровство». Трамп, согласно результатам голосования выборщиков, набрал только 232 голоса, когда для победы необходимо 270. Республиканец заявлял, что несогласен с результатами выборов и пытался обжаловать их

Фото:Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Протестующие также указывали, что несогласны с результатами выборов, когда демократ Джозеф Байден набрал 306 голосов выборщиков, а Трамп — 232.
Фото:John Minchillo / AP
Фото: John Minchillo / AP
Фото:Julio Cortez / AP
Фото: Julio Cortez / AP

Позже сторонники Трампа устроили потасковки с полицейскими у здания Конгресса США

Фото:Julio Cortez / AP
Фото: Julio Cortez / AP

Протестующие прорвали полицейские кордоны, которые были выставлены вокруг здания Конгресса США

Фото:Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images
Протестующие ворвались внутрь здания, а также проникли в зал заседаний
Фото:Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Заседание Конгресса США по утверждению результатов выборов было отложено
Фото:Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images
Из здания эвакуировали спикера палаты представителей Ненси Пелоси и вице-президента США Майка Пенса
Фото:Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото:Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото:Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Часть протестующих удалось задержать
Фото:Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images
мультимедиа США выборы президент Дональд Трамп Джозеф Байден
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