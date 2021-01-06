Выборы президента США , 06 янв, 23:52
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Как выглядит парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Протестующие ворвались в здание Конгресса, который должен был утвердить результаты выборов президента США. Вице-президента и спикера палаты представителей эвакуировали
Протестующие пришли к зданию Конгресса США в среду, 6 января. В этот день парламент США утверждал результаты выборов президента страны
В этот день перед своими сторонниками выступил действующий президент США Дональд Трамп. Митинг прошел под лозунгом «Останови воровство». Трамп, согласно результатам голосования выборщиков, набрал только 232 голоса, когда для победы необходимо 270. Республиканец заявлял, что несогласен с результатами выборов и пытался обжаловать их
Протестующие также указывали, что несогласны с результатами выборов, когда демократ Джозеф Байден набрал 306 голосов выборщиков, а Трамп — 232.
Позже сторонники Трампа устроили потасковки с полицейскими у здания Конгресса США
Протестующие прорвали полицейские кордоны, которые были выставлены вокруг здания Конгресса США
Протестующие ворвались внутрь здания, а также проникли в зал заседаний
Заседание Конгресса США по утверждению результатов выборов было отложено
Из здания эвакуировали спикера палаты представителей Ненси Пелоси и вице-президента США Майка Пенса
Часть протестующих удалось задержать