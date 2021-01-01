Политика , 14 дек, 13:22
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Песков отверг обвинения в причастности России к хакерским атакам в США
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что связанные с российской разведкой хакеры получили доступ к системе Минфина США, заявил, что Россия здесь ни при чем. Об этом сообщает «РИА «Новости».
«Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения», — сказал он. Песков также призвал не обвинять русских «голословно сразу во всем».
Песков напомнил о предложении сотрудничества в сфере кибербезопасности от главы государства Владимира Путина Вашингтону.
«Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклик в США», — отметил представитель Кремля.