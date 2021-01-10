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Состояние Илона Маска превысило $200 млрд в рейтинге Bloomberg

Tesla TSLA $879,82 +6,03% Купить

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска превысило $200 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в котором представлена информация о доходах 500 богатейших людей планеты.

Согласно данным рейтинга, состояние американского предпринимателя выросло на $14,5 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, а также владелец издательского дома The Washington Post Джефф Безос, чье состояние выросло на $1,09 млрд и в общей сложности достигло $186 млрд.
На третьей строчке рейтинга оказался основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло на $225 млн. Сейчас оно оценивается в $134 млрд. 

Четвертую строчку рейтинга занимает президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чье состояние выросло на $ 3,03 млрд и составило $117 млрд.

Замыкает топ-5 рейтинга основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, который потерял $430млн. Таким образом, его состояние оценивается в $101 млрд.

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7 января акции Tesla на торгах выросли на 5,38% до $796,38, благодаря чему Илон Маск опередил Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком мира. Тогда состояние Илона Маска оценивалось в примерно в $188,5 млрд.

По информации издания Business Insider, Илон Маск планирует распродать все имущество ради колонизации Марса. Бизнесмен заявил, фактически у него не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний.

При этом, Маск отметил, что для строительства на Марсе потребуются значительные вложения. По словам Маска, это одна из причин, которые могут вынудить его расстаться со своим имуществом. Другой причиной Маск назвал желание продемонстрировать миру свою решительность о колонизации Марса.

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