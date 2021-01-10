Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м

По словам Антониу Гутерриша, наступивший год похож на 1945-й, но сегодня война ведется с пандемией коронавируса, и для победы над ней необходимо международное сотрудничество

Антониу Гутерриш (Фото: Steffi Loos / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания организации, сравнил наступивший год с 1945-м. Трансляция его выступления велась на YouTube.

«Мы переживаем момент — как в 1945 году. Но это не 1945 год», — заявил Гутерриш, отметив, что в настоящее время ведется война против коронавируса и других вызовов: «Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата».

Генсек ООН отметил также сохраняющуюся потребность в международном сотрудничестве. По его словам, пандемия коронавируса выявила серьезные проблемы в этой области: мир столкнулся с таким явлением как «вакцинный национализм», когда богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан. Он поблагодарил власти Великобритании за поддержку проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX, по которой бедные страны должны получить 2 млн доз недорогих вакцин.

Гутерриш не раз говорил о появлении в мире «вакцинного национализма». Так, в декабре он заявил, что люди, населяющие бедные страны, наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в развитых странах и задаются вопросом, будут ли когда-нибудь вакцинированы они сами. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в свою очередь призвал рассматривать вакцины как «глобальное общественное благо», доступное каждому жителю планеты.