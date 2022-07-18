«Коммерсантъ» узнал об отправке турбины для Nord Stream в Германию

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Газовая турбина Siemens Energy, используемая в газопроводе «Северный поток», отправилась после ремонта из Канады в Германию, сообщили знакомые с ситуацией источники «Коммерсанта».

Изначально планировалось, что турбина достигнет места назначения по воде, однако для ускорения транспортировки ее доставляют самолетом, рассказали собеседники газеты. Впоследствии ее перевезут паромом и по суше через Хельсинки в Россию. Это связано с тем, что компрессорная станция «Портовая» находится на российской территории близ границы с Финляндией около поселка Торфяновка в Ленинградской области.

Турбина должна прибыть в Россию примерно к 24 июля, после этого еще три-четыре дня займет налаживание оборудования, рассказали собеседники издания. «Коммерсантъ» пишет, что газоперекачивающий агрегат, таким образом, должен быть готов к работе в начале августа.

Ранее в «Газпроме» сообщили о сокращении поставок по «Северному потоку», назвав в качестве причины задержку возвращения турбины с ремонтных работ в Канаде. Оборудование не могло покинуть страну из-за санкций против России.

Прокачка газа сначала упала с плановых 167 млн до 100 млн куб. м в сутки., затем снижение продолжилось — до 67 млн куб. м газа в сутки. Позднее в «Газпроме» полностью остановили поставки газа, объяснив это плановыми работами, прокачка должна возобновиться 21 июля.

Власти Германии и руководство Siemens Energy усомнились, что причинами сокращения поставок стали технические условия, а не политические мотивы. Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек указал, что ремонтные работы на газопроводе не должны были проводиться до осени, они также не должны были затронуть более 40% инфраструктуры «Северного потока». «Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — подчеркнули в Siemens Energy. В Кремле отвергли обвинения и заверили, что дорожат репутацией надежного поставщика.

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Официальный Берлин обратился к Оттаве с просьбой передать турбину, несмотря на ограничительные меры. Хабек говорил, что просит об этом «скрепя сердце». «Жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому я прошу понять, что нам нужно лишить Путина этого предлога», — пояснил он. По данным немецкого Федерального сетевого агентства, уровень заполненности газовых хранилищ в Германии к 15 июля — 64,5%, тогда как к 1 ноября он должен достичь 90%.

Канада согласилась передать турбину 10 июля обосновав это тем, что в ином случае немецкая экономика «столкнется с серьезными трудностями, а немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы». Решение канадских валстей поддержали в Siemens Energy, назвав его политическим и необходимым. Положительно к нему отнеслись также в Еврокомиссии, указав, что таким образом устраняется «один из предлогов» для сокращения поставок газа в Европу. Немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что таким образом Германия окажется способна оказывать Украине поддержку.

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