Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
«Коммерсантъ» узнал об отправке турбины для Nord Stream в Германию Бизнес, 03:45
В Техасе нашли «системный сбой» в действиях полиции при стрельбе в школе Общество, 03:16
Два человека погибли при стрельбе в торговом центре в Индиане Общество, 02:40
Захарова заявила о «денацификации полным ходом» после отставки главы СБУ Политика, 02:16
Лавров увидел «геополитический гамбит» в статусе Украины в Евросоюзе Политика, 02:04
Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет Экономика, 02:00
«Малиновский был лучшим юниором». Каким запомнили погибшего биатлониста Спорт, 02:00
Четыре человека погибли при столкновении самолетов в аэропорту Лас-Вегаса Общество, 01:46
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Шольц исключил снятие санкций в случае «навязанных Россией» условий мира Политика, 01:14
Трасс пообещала осадить Путина на саммите G20 в случае избрания премьером Политика, 01:10
Лавров заявил о руководящих украинскими силами инструкторах НАТО Политика, 01:05
Зеленский упрекнул премьера Канады за возвращение турбины «Газпрому» Политика, 00:28
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
Адвокат Овсянниковой объяснил ее задержание выступлением по делу Яшина Политика, 00:20
Война санкций ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал об отправке турбины для Nord Stream в Германию

«Газпром» GAZP ₽187,61 +1,66% Купить
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС

Газовая турбина Siemens Energy, используемая в газопроводе «Северный поток», отправилась после ремонта из Канады в Германию, сообщили знакомые с ситуацией источники «Коммерсанта».

Изначально планировалось, что турбина достигнет места назначения по воде, однако для ускорения транспортировки ее доставляют самолетом, рассказали собеседники газеты. Впоследствии ее перевезут паромом и по суше через Хельсинки в Россию. Это связано с тем, что компрессорная станция «Портовая» находится на российской территории близ границы с Финляндией около поселка Торфяновка в Ленинградской области.

Турбина должна прибыть в Россию примерно к 24 июля, после этого еще три-четыре дня займет налаживание оборудования, рассказали собеседники издания. «Коммерсантъ» пишет, что газоперекачивающий агрегат, таким образом, должен быть готов к работе в начале августа.

Зеленский упрекнул премьера Канады за возвращение турбины «Газпрому»
Политика

Ранее в «Газпроме» сообщили о сокращении поставок по «Северному потоку», назвав в качестве причины задержку возвращения турбины с ремонтных работ в Канаде. Оборудование не могло покинуть страну из-за санкций против России.

Прокачка газа сначала упала с плановых 167 млн до 100 млн куб. м в сутки., затем снижение продолжилось — до 67 млн куб. м газа в сутки. Позднее в «Газпроме» полностью остановили поставки газа, объяснив это плановыми работами, прокачка должна возобновиться 21 июля.

Власти Германии и руководство Siemens Energy усомнились, что причинами сокращения поставок стали технические условия, а не политические мотивы. Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек указал, что ремонтные работы на газопроводе не должны были проводиться до осени, они также не должны были затронуть более 40% инфраструктуры «Северного потока». «Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — подчеркнули в Siemens Energy. В Кремле отвергли обвинения и заверили, что дорожат репутацией надежного поставщика.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Приятели с первого нюха: как мы находим друзей и почему это так сложно
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Michal Matlon / Unsplash Когда работники устали от перемен. Как им помочь
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Не сошлись характерами: как найти общий язык с непохожим на вас коллегой
Статьи
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы

«Газпром» раскрыл объем прокачки через Украину на фоне паузы Nord Stream
Бизнес
Фото:Денис Синяков / Reuters

Официальный Берлин обратился к Оттаве с просьбой передать турбину, несмотря на ограничительные меры. Хабек говорил, что просит об этом «скрепя сердце». «Жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому я прошу понять, что нам нужно лишить Путина этого предлога», — пояснил он. По данным немецкого Федерального сетевого агентства, уровень заполненности газовых хранилищ в Германии к 15 июля — 64,5%, тогда как к 1 ноября он должен достичь 90%.

Канада согласилась передать турбину 10 июля обосновав это тем, что в ином случае немецкая экономика «столкнется с серьезными трудностями, а немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы». Решение канадских валстей поддержали в Siemens Energy, назвав его политическим и необходимым. Положительно к нему отнеслись также в Еврокомиссии, указав, что таким образом устраняется «один из предлогов» для сокращения поставок газа в Европу. Немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что таким образом Германия окажется способна оказывать Украине поддержку.

Материал дополняется.


 



 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции Канада Германия Северный поток российский газ поставки газа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter