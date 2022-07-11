«Газпром» раскрыл объем прокачки через Украину на фоне паузы Nord Stream

Весь объем транзита газа на Украину идет через станцию «Суджа» на уровне около 40 млн куб. м, прокачка через «Сохрановку» в ЛНР по-прежнему отклонена, сообщили в «Газпроме». Киев пояснил, что не контролирует станцию

Фото: Денис Синяков / Reuters

Поставки российского газа через территорию Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на 11 июля составили 39,4 млн куб. м, этот показатель подтвержден официальным Киевом, сообщили журналистам в «Газпроме».

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — добавили в компании.

Это общий объем поставок на Украину, отметили в «Газпроме», последние несколько недель уровень прокачки газа стабильно превышал 40 млн куб. м.

«Газпром» 11 июля сократит объем ежедневной поставки газа в Италию на 11 млн куб. м, сообщили в Eni. В итальянской компании указали, что получили соответствующее уведомление от поставщика газа, и пояснили: средний показатель за последние несколько дней составлял около 32 млн куб. м в сутки, нынешний уровень поставки газа будет равен 21 млн куб. м в сутки.

Поставки российского газа с 11 июля приостановлены на десять дней по газопроводу «Северный поток-1», его оператор Nord Stream AG объяснил происходящее плановыми профилактическими работами. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря и заканчивается в Германии, газ из него получают и другие страны, в частности Франция, Австрия и Чехия.

В июне «Газпром» два раза сокращал объемы поставок газа по газопроводу, сначала со 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн куб. м в сутки. В компании объяснили такое решение тем, что из Канады не могут вывезти находившуюся на ремонте турбину, этому препятствуют принятые против России санкции. Власти Германии и руководство Siemens Energy сочли, что настоящими причинами сокращения поставок газа стали политические причины, а не технические. В Москве обвинения отвергали.

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Официальный Берлин допускал, что Россия может полностью перекрыть поставки газа, аналогичные опасения высказывали и в Париже. «Давайте готовиться к полному прекращению поставок российского газа. На сегодня это наиболее вероятно», — предложил в начале июля министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Транзит газа через станцию «Сохрановка» в ЛНР приостановлен по инициативе Киева. Украинский оператор ГТС (ОГТС) пояснил, что это решение принято из-за «форс-мажорных обстоятельств» в связи с тем, что станция не контролируется властями страны. В «Газпроме» при этом заявили, что не видят признаков форс-мажора и не считают, что есть препятствия для работы «Сохрановки» в прежнем режиме.