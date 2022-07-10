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Siemens назвала политическим решение отправить турбину «Северного потока»

Канада доставит газовую турбину для «Северного потока» в Германию, там пообещали сделать это как можно скорее. Затем двигатель планировалось передать «Газпрому». Такое решение позволит Оттаве не нарушать санкции
«Газпром» GAZP ₽198 +0,04% Купить
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Канада приняла «политическое решение» отправить газовую турбину для «Северного потока» в Германию, двигатель будет доставлен как можно скорее, сообщает Reuters со ссылкой на заявление немецкой компании Siemens Energy.

«Это политическое решение об отправке является необходимым и важным первым шагом для доставки турбины, — отметили в компании. — В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими согласованиями и логистикой».

Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока»
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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

О том, что решение о возврате турбины в Россию принято, агентство Reuters сообщило 8 июля со ссылкой на источник. По данным агентства, сначала двигатель планируется отправить в Германию, которая затем передаст его «Газпрому», что позволит Канаде не нарушать санкции. Позднее возврат подтвердили в канадском правительстве.

Двигатель Siemens Energy находится на ремонте в Монреале. Его возврат в Россию осложнили санкции, введенные Канадой из-за российской военной операции на Украине.

Против этого возражает Киев. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, в частности, назвал «плохим прецедентом» действия Оттавы. «Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что «Газпром» полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — отметил он.

В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу «Северный поток» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м., сославшись на несвоевременный возврат турбины из ремонта.

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В Кремле исключили преднамеренность действий России, связав ситуацию с двигателем Siemens и сокращением поставок газа с последствиями санкционной политики. В Siemens Energy в свою очередь назвали «очень удобной» позицию «Газпрома». Настолько значительного сокращения объемов прокачки не произошло бы из-за находящихся в ремонте турбин, посчитали в компании, указав на политический характер решения России.

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Теги
Елена Чернышова
Канада Германия газовые турбины
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