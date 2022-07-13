Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Решение Оттавы передать Берлину турбину для «Северного потока» обеспечит поставки газа в ФРГ; Берлин и другие страны Европы смогут продолжать оказывать поддержку Украине, заявил Шольц

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал решение Канады отправить в Германию турбину Siemens для «Северного потока-1», которая проходила ремонт в Монреале, сообщает Reuters.

Это позволит обеспечить поставки газа в Германию, за счет чего ФРГ и страны Европы смогут продолжать поддерживать Украину и оказывать ей гуманитарную, финансовую и военную помощь, заявил Шольц.

Турбина была доставлена в Канаду из России, но после ремонта вернуть ее стало невозможным из-за введенных против Москвы санкций. 10 июля Оттава объявила что передаст агрегат Берлину. Министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон пояснял, что в условиях прекращения поставок газа из России экономика Германии столкнется с «серьезными трудностями», а граждане страны рискуют оказаться не в состоянии отапливать дома.

Канада приняла такое решение после просьбы вице-канцлера Германии Роберта Хабека, заявившего, что мощности «Северного потока» нужны стране, чтобы заполнить хранилища газом к зиме: это важно не только для Берлина, но и для всего европейского рынка, подчеркнул он.

«Газпром» в прошлом месяце снизил прокачку по «Северному потоку» в Германию: 14 июня он сообщил о сокращении поставок на 40%, а на следующий день — еще на треть. Причиной в компании назвали то, что Siemens задержала возвращение турбин из ремонта. В Siemens считают, что причина снижения прокачки по «Северному потоку» была политической, а не вызванной техническими причинами. Такое же мнение выразили власти ФРГ. В Кремле обвинения в использовании газа в качестве политического оружия неоднократно отвергали.

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В Еврокомиссии заявили , что с возвратом турбины в Германию «будет устранен один из предлогов, который Россия использует для того, чтобы сокращать поставки газа». Заместитель представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман, со своей стороны, сказала , что «таким образом отпадает основная причина, почему поставляется меньше газа». Однако на Украине решение Канады раскритиковали . «Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — заявил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

По данным Globe and Mail, Канада договорилась с Siemens по вопросу ремонта других турбин «Северного потока». Страна сделает исключение из санкций, которое будет распространяться на период до двух лет. За это время будет отремонтировано еще пять агрегатов.