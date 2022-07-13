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Война санкций ,  

Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Решение Оттавы передать Берлину турбину для «Северного потока» обеспечит поставки газа в ФРГ; Берлин и другие страны Европы смогут продолжать оказывать поддержку Украине, заявил Шольц
«Газпром» GAZP ₽185,88 -2,88% Купить
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал решение Канады отправить в Германию турбину Siemens для «Северного потока-1», которая проходила ремонт в Монреале, сообщает Reuters.

Это позволит обеспечить поставки газа в Германию, за счет чего ФРГ и страны Европы смогут продолжать поддерживать Украину и оказывать ей гуманитарную, финансовую и военную помощь, заявил Шольц.

Турбина была доставлена в Канаду из России, но после ремонта вернуть ее стало невозможным из-за введенных против Москвы санкций. 10 июля Оттава объявила что передаст агрегат Берлину. Министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон пояснял, что в условиях прекращения поставок газа из России экономика Германии столкнется с «серьезными трудностями», а граждане страны рискуют оказаться не в состоянии отапливать дома.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Канада приняла такое решение после просьбы вице-канцлера Германии Роберта Хабека, заявившего, что мощности «Северного потока» нужны стране, чтобы заполнить хранилища газом к зиме: это важно не только для Берлина, но и для всего европейского рынка, подчеркнул он.

«Газпром» в прошлом месяце снизил прокачку по «Северному потоку» в Германию: 14 июня он сообщил о сокращении поставок на 40%, а на следующий день — еще на треть. Причиной в компании назвали то, что Siemens задержала возвращение турбин из ремонта. В Siemens считают, что причина снижения прокачки по «Северному потоку» была политической, а не вызванной техническими причинами. Такое же мнение выразили власти ФРГ. В Кремле обвинения в использовании газа в качестве политического оружия неоднократно отвергали.

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Фото:DPA / ТАСС


В Еврокомиссии заявили, что с возвратом турбины в Германию «будет устранен один из предлогов, который Россия использует для того, чтобы сокращать поставки газа». Заместитель представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман, со своей стороны, сказала, что «таким образом отпадает основная причина, почему поставляется меньше газа». Однако на Украине решение Канады раскритиковали. «Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — заявил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

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По данным Globe and Mail, Канада договорилась с Siemens по вопросу ремонта других турбин «Северного потока». Страна сделает исключение из санкций, которое будет распространяться на период до двух лет. За это время будет отремонтировано еще пять агрегатов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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