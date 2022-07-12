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ЕК поприветствовала решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

В Еврокомиссии сочли, что так устраняется «один из предлогов», который использует Россия для сокращения поставок газа в ЕС. Поставки сократились с середины июня, «Газпром» объяснял это несвоевременным возвращением турбины
«Газпром» GAZP ₽191,4 +1,32% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейская комиссия (ЕК) заявила, что приветствует решение Оттавы вернуть турбину для трубопровода «Северный поток» после ремонта, которая застряла в стране из-за введенных против России санкций.

«С ее возвратом будет устранен один из предлогов, который Россия использует для того, чтобы сокращать поставки газа», — говорится в заявлении ЕК.

Там отметили, что находятся в тесном контакте с Германией и Канадой по этому вопросу, а также с компанией Siemens, которая проводит ремонт агрегата.

В Еврокомиссии также сообщили, что работают с международными партнерами для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы к будущей зиме. В соответствии с новым регламентом, который был предложен ЕК в марте и согласован Европарламентом и странами — членами ЕС в июне, европейские газовые хранилища должны быть заполнены на 80% к 1 ноября.

«Коммерсантъ» узнал срок отправки турбины для «Северного потока» в Россию
Политика
Фото:Jens Buttner / dpa / picture-alliance / ТАСС

Поставки газа по «Северному потоку» начали сокращаться в середине июня с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. м. «Газпром» объяснял это тем, что из-за санкций турбина, находящаяся в Канаде на ремонте, не может своевременно вернуться в Россию. Позже компания еще больше сократила перекачку газа, так как вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель. 16 июля газопровод остановили на плановый ремонт до конца месяца.

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10 июля Канада сообщила, что передаст Германии турбину. Министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон пояснял, что в условиях прекращения поставок газа из России Германия столкнется с «серьезными трудностями», а граждане страны рискуют оказаться не в состоянии отапливать дома.

По данным источников «Коммерсанта», турбина будет отправлена после 14 июля. Транспортировка может занять около двух недель, еще несколько дней понадобятся на ее установку, отмечали собеседники газеты.

Siemens Energy назвала принятое решение политическим и заявила, что оно является «необходимым и важным первым шагом» для доставки агрегата.

Берлин также поприветствовал решение Канады, отметив, что таким образом «отпадает основная причина, почему поставляется меньше газа».

В Киеве раскритиковали намерение Оттавы вернуть турбину, заявив, что это является плохим прецедентом исключения из санкций. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон счел, что Канада «поддалась давлению».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
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