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Война санкций ,  
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Песков ответил на опасения Германии в прекращении поставок газа

Россия очень аккуратно относится к своему «реноме ответственного поставщика», заявили в Кремле, комментируя сообщения об опасениях Берлина, что Москва полностью прекратит поставки газа на фоне техобслуживания «Северного потока»
«Газпром» GAZP ₽293,22 -0,87% Купить
Фото: Daniel Reinhardt / DPA / ТАСС
Фото: Daniel Reinhardt / DPA / ТАСС

Россия строго выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Германию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал статью The Financial Times о том, что Германия опасается полного прекращения поставок по «Северному потоку».

«Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика», — подчеркнул Песков.

Ранее The Financial Times со ссылкой на немецких чиновников писала об опасениях правительства Германии, что что, закрыв «Северный поток» в июле на две недели для техобслуживания, Россия не восполнит дефицит газа за этот период, как она делала ранее через Украину и Польшу, или полностью прекратит поставки.

«Они [Россия] уже сократили потоки через «Северный поток-1» на 60% и не компенсировали это увеличением потоков по другим трубопроводам», — отметил член немецкой бизнес-конфедерации BDI Карстен Ролле. Исполнительный директор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер, в свою очередь, счел решение о снижении поставок по «Северному потоку» «политическим».

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Фото:Стоян Ненов / Reuters

«Газпром» 14 июня объявил о снижении поставок газа через «Северный поток» с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки. Он объяснил это «несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта» на компрессорной станции «Портовая». В Siemens отмечали, что турбины для «Северного потока» производит Канада и сейчас один двигатель находится на ремонте в Монреале и его невозможно вернуть из-за канадских санкций.

«Турбина — это технологическая причина. Какие еще они называют причины. Если турбину нужно обслуживать? <...> Если турбина не возвращается, то наверное это не совсем технологическая причина», — отметил Песков.

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Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Виктория Тютина Виктория Тютина
Дмитрий Песков Газпром газ Германия Россия

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