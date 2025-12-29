Миграционная политика России: как государство регулирует потоки мигрантов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Содержание:

Что такое миграционная политика

Миграционная политика — это система мер, принципов и механизмов, которые определяют, кто и на каких условиях может въезжать, проживать и работать на территории государства. Это стратегический инструмент управления миграционными потоками, направленный на обеспечение национальных интересов: экономических, демографических и в области безопасности.

Важно различать два взаимосвязанных понятия. Миграционная политика — это общая стратегия государства касательно миграции, включающая цели, приоритеты и принципы. Миграционное законодательство — это конкретные правовые инструменты реализации этой стратегии: законы о визах, патентах, разрешениях на работу, правилах получения гражданства, ответственности за нарушения.

Зачем государствам миграционная политика

Миграционная политика нацелена на решение целого ряда важных для государства задач. Вот некоторые из ее аспектов:

экономическая необходимость: миграция позволяет восполнить дефицит рабочей силы в отраслях, где не хватает местных работников;

демография: в условиях естественной убыли населения миграция становится способом компенсировать сокращение численности жителей;

обеспечение безопасности: государство должно контролировать, кто въезжает на его территорию, чтобы предотвращать угрозы национальной безопасности, терроризм, организованную преступность и нелегальную миграцию. Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Миграционная политика реализуется через трехуровневую систему:

концепция и стратегия миграционной политики определяют долгосрочное видение: какие цели ставит государство, какие категории мигрантов приоритетны, какой баланс между открытостью и контролем считается оптимальным.

законодательство включает конкретные нормы: порядок въезда и выезда, правила оформления виз и патентов, процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание, гражданства.

исполнение осуществляет МВД, которое контролирует соблюдение правил, проводит проверки и применяет санкции к нарушителям.

Миграционная политика и право на передвижение

Миграционная политика существует в рамках баланса между суверенным правом государства контролировать свои границы и международными стандартами прав человека. Всеобщая декларация прав человека закрепляет право каждого покидать любую страну и возвращаться в свою страну, но не гарантирует безусловного права въезжать в любое государство. Международные стандарты, установленные ООН и другими организациями, требуют от государств обеспечивать гуманное обращение с мигрантами, соблюдать принцип невысылки (запрет на возвращение людей в страны, где им угрожает опасность), защищать права детей-мигрантов и предотвращать дискриминацию. В то же время государства обладают суверенным правом контролировать въезд иностранцев на свою территорию.

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Россия как участник многих международных соглашений и Международной организации по миграции (МОМ) обязуется соблюдать базовые права мигрантов: недискриминацию, доступ к правосудию, защиту от произвола. Миграционная политика должна учитывать эти принципы, находя баланс между контролем границ и уважением прав человека.

Миграция в современном мире — неизбежный процесс, обусловленный глобализацией. Попытки жестко ограничить миграционные потоки могут вступать в противоречие с логикой глобализации и экономическими интересами страны, написала в 2016 году в своей статье заместитель заведующего кафедрой народонаселения экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Ирина Ивахнюк.

Миграционная политика в России

История изменений

После распада СССР и по 2000 год в Россию приехали около 3,2 млн этнических русских из бывших союзных республик. Кроме того, в Россию прибыло много людей и других национальностей. Например, в период с 1993 года 1997-й, по данным Росстата, в страну въехали 632 тыс. представителей разных народов из стран СНГ, среди них:

армяне — 207 тыс. человек;

азербайджанцы — 64 тыс. человек;

грузины — 41 тыс. человек;

узбеки, таджики, туркмены, киргизы — 40 тыс. человек;

казахи — 14 тыс. человек.

Приток людей из Закавказья и Центральной Азии произошел в том числе из-за военных конфликтов: из Армении и Азербайджана — из-за конфликта в Нагорном Карабахе, из Таджикистана — в связи с гражданской войной внутри страны. В Киргизии и Казахстане в 90-е происходили столкновения на национальной почве.

Миграционное законодательство России было мягким: граждане СНГ въезжали без виз, получение гражданства не вызывало сложностей и оформлялось в ускоренном порядке.

Из самой России же, по данным МВД, с 1989 по 2002 год на постоянное место жительства в страны дальнего зарубежья выехали 1,26 млн человек. Из них в этот период более 90% всех эмигрантов отправилось в Германию (740 тыс. человек), Израиль (130 тыс.) и США (140 тыс.).

С экономическим ростом 2000-х годов российские власти начали упорядочивать миграционные потоки: появились разрешения на временное проживание (РВП), патенты для безвизовых мигрантов, разрешение на работу (РНР) для иностранцев, которым нужна виза, квоты на иностранных работников.

В 2016 году Федеральную миграционную службу упразднили, передав ее функции МВД.

На фоне военного конфликта на Украине увеличилось число уехавших из России: уже к началу сентября 2022 году, по данным Росстата, страну покинули 419 тыс. человек (в 2021 году за аналогичный период — 202 тыс.). Всего за 2022 году официально зарегистрировали 668 тыс. уехавших, что превышает все значения показателя за 1993-2021 годы (по информации собеседников Forbes, только за две недели после начала частичной мобилизации 21 сентября страну покинуло около 700 тыс. человек). В 2023 году официальное число выехавших из России составило 450 тыс. человек, в 2024-м — 423 тыс. человек.

В том числе для удержания и возвращения представителей некоторых профессий, в частности IT-специалистов, российское правительство приняло пакет мер для поддержки отрасли (IT-отрасли), такие как налоговые льготы, сниженные страховые взносы и т. д.

При этом звучали и запретительные меры в отношении релокантов. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в августе 2025 года, что, если уехавшие захотят вернуться в Россию, они не должны иметь возможность работать на госслужбе. Самих релокантов же он назвал «предателями».

По подсчетам HeadHunter, к концу 2023 года в Россию вернулось 26% релокантов. А число въехавших в страну мигрантов в том году, по данным Росстата, составило 560,4 тыс. человек — на 23% ниже, чем годом ранее (ведомство учитывает только иностранцев, зарегистрировавшихся на девять месяцев и более, значительная часть остальных мигрантов не попадает в эти данные).

Еще одно важное событие в контексте миграционной политики в России — теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», совершенный гражданами Таджикистана 22 марта 2024 года. За первую половину того года московские суды вынесли на 18% больше постановлений по т.н. «мигрантским» статьям (о нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания, правил трудовой деятельности, уклонении от административного выдворения). Кроме того, почти на треть выросло число решений об административном выдворении за полный год.

Были приняты и другие меры по ужесточению миграционной политики:

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Концепция 2026-2030: ключевые идеи новой стратегии России

В октябре 2025 года президент Владимир Путин утвердил новую Концепцию миграционной политики России на период 2026–2030 годов. Как следует из документа, изменения призваны ответить на комплекс вызовов, с которыми столкнулась страна: демографический кризис, потребность экономики в рабочих руках и необходимость обеспечения национальной безопасности.

Новая Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Стратегия касается всех категорий мигрантов — трудовых, учебных, членов их семей, соотечественников, проживающих за рубежом, и беженцев. Однако основной фокус сделан на трудовую миграцию. Главная цель сформулирована как обеспечение баланса между потребностями экономики в иностранных работниках, защитой национальной безопасности и социальной стабильности. Основные идеи концепции:

Баланс экономических потребностей и контроля. Документ признает, что рост числа трудовых мигрантов сохранится — российская экономика нуждается в иностранной рабочей силе. Однако эта потребность должна удовлетворяться контролируемо, через механизмы целевого организованного набора работников под конкретные проекты и профессии.

Селективность и отбор по ценностям. Концепция делает ставку на привлечение иностранцев, которые «разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности». Приоритет получают соотечественники, носители русского языка, квалифицированные специалисты, инвесторы и талантливая молодежь.

Интеграция против создания анклавов. Власти намерены бороться с формированием этнических анклавов — замкнутых районов компактного проживания мигрантов.

Ответственность работодателя. Компании, привлекающие иностранных работников, должны нести полную ответственность за их правовое сопровождение и соблюдение миграционного законодательства.

Цифровизация и биометрия. Широкое внедрение информационных технологий и биометрических систем станет основой госконтроля в миграционной сфере.

Текущее законодательство

Правовая база миграционной политики России включает несколько ключевых федеральных законов о:

правовом положении иностранцев, который определяет права, обязанности и ответственность иностранцев на территории России.

миграционном учете, касающийся регистрации иностранцев по месту пребывания и жительства;

гражданстве, который устанавливает общий и упрощенный порядок получения российского гражданства. Фото: Илья Московец / Ura.ru / Global Look Press

Безвизовый режим, который сохранен с большинством стран СНГ, устанавливается межправительственными соглашениями. Граждане стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) работают на тех же условиях, что и россияне, без патента.

Проблемы реализации миграционной политики на практике

Некоторые эксперты выражают опасения относительно практической реализации миграционной политики. Например, новая концепция говорит о привлечении мигрантов, разделяющих «традиционные российские духовно-нравственные ценности», но не дает четкого определения этих ценностей, отметил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, непонятно, как на практике проверять «разделение ценностей» и кто будет решать, соответствует ли конкретный человек критериям.

Документ также опирается на набор мифов, заявил ведущий научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер: «...он [документ] опирается на набор мифов: что мигранты совершают больше преступлений, чем местные (а это не так), и что мигрантские «анклавы» представляют угрозу, требующую противодействия. На деле такие концентрации в России почти не складываются».

Вопрос-ответ

Каков миграционный прирост в России в 2025 году?

За 2024 год был зафиксирован миграционный прирост (прибывшие минус убывшие) населения России на уровне 568,5 тыс. человек. Это самый высокий показатель почти за три десятилетия — последний раз подобные цифры наблюдались в 1995 году, когда прирост составил 599 тыс. человек. Промежуточная информация за 2025 год не публиковалась. Эксперты связывают резкий рост цифр с техническими изменениями в системе учета. С августа 2024 года Росстат и МВД перешли на электронный формат обмена информацией, что позволило фиксировать те категории приезжих, которые раньше просто выпадали из официальной статистики. По оценкам некоторых специалистов, если очистить данные от этого эффекта, реальный миграционный прирост в 2024 году находился в диапазоне 100-150 тыс. человек. МВД оценило приток мигрантов в 6,3 млн человек.

Останется ли безвизовый режим со странами СНГ после принятия новой Концепции?

Да, безвизовый режим с большинством стран СНГ сохраняется. Новая Концепция не предусматривает его отмену. Граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана могут въезжать в Россию без виз на срок до 90 дней в течение года. Однако с 30 июня 2025 года введены дополнительные требования: предварительная регистрация в приложении «Госуслуги RuID» и получение QR-кода за 72 часа до въезда. Эти меры направлены на усиление контроля, но не на закрытие границ.

Как новая миграционная политика повлияет на бизнес, который нанимает мигрантов?

С 2025 года значительно выросли штрафы за нарушения — до 1 млн руб. в крупнейших городах. Работодатели обязаны проверять подлинность патентов и своевременно уведомлять МВД о найме и увольнении. Однако «агломерационные» патенты в Москве и Санкт-Петербурге упростят использование труда мигрантов в соседних регионах.