Столичным мигрантам разрешат работать в соседнем регионе

Власти собираются разрешить иностранцам работать по одному патенту в двух граничащих между собой регионах, узнал РБК. Такую возможность получат мигранты в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Власти запланировали расширить территориальный охват действия патента для трудовых мигрантов. Соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подготовил Минфин (поправки есть у РБК, их содержание подтвердил источник, знакомый с документом). Предполагается, что мигранты столичных агломераций смогут работать по одному патенту в двух регионах при условии заключения субъектами соглашения об этом. В свою очередь, работодатели, осуществляющие деятельность на территории одного региона, получат возможность принимать на работу иностранных граждан, получивших патент на территории второго.

Новый порядок коснется Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, указано в законопроекте. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В условиях, когда деятельность мигранта не ограничивается одним регионом, иностранные граждане «склонны работать вовсе без патента, чем оформлять два», констатирует Минфин в пояснительной записке к законопроекту. «Указанные обстоятельства приводят к росту нелегальной трудовой миграции и теневой экономики», — отмечается там.

«При выборе регионов учитывались неразрывные экономические связи и общий рынок труда данных субъектов. Принятие законопроекта позволит снизить издержки бизнеса, а также повысить мобильность трудовых ресурсов», — прокомментировали РБК в пресс-службе Минфина, добавив, что рассматривать вопрос расширения инициативы на другие регионы пока преждевременно. «Сначала нужно проанализировать, как будет складываться правоприменительная практика в предложенных регионах», — указали в министерстве.

Законопроект согласован мэрией Москвы, правительством Московской области, а также Федеральной налоговой службой и Министерством внутренних дел, следует из сопроводительных материалов к нему. РБК направил запросы в регионы, которые затрагивает регулирование. В управлении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области сообщили РБК, что законопроект еще не поступал в регион «по линии согласования».

В чем суть изменений

Патент на работу для мигрантов — документ, который разрешает безвизовому иностранному гражданину (в частности, из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии; то есть не из стран ЕАЭС) работать на территории России. На сегодняшний день патенты функционируют по принципу «один патент — один регион и одна профессия». Чтобы документ действовал, за него нужно внести авансовый налоговый платеж. Сначала иностранец уплачивает авансовые платежи за время действия патента (устанавливаются с учетом регионального коэффициента), а затем работодатель как налоговый агент в обычном порядке рассчитывает НДФЛ для такого работника, но с зачетом уплаченных авансовых платежей по патенту. При необходимости гражданин может иметь больше одного патента — за каждый из них авансовый платеж уплачивается отдельно.

Хозяйствующие субъекты нередко испытывают необходимость в оформлении иностранным работникам двух патентов одновременно, следует из пояснительной записки. «Например, с такого рода проблемами сталкиваются подрядные компании в случае возникновения потребности задействования высвобождающихся трудовых ресурсов на строительных объектах одного региона для работы в соседнем», — констатирует Минфин.

В то же время процедура оформления двух патентов «связана с существенными временными и финансовыми затратами для иностранных граждан», говорится в пояснительной записке. Кроме того, ответственность за осуществление трудовой деятельности за пределами региона, в котором выдан патент, аналогична ответственности за осуществление трудовой деятельности без патента, аргументируется там.

«Принятие проекта федерального закона позволит снизить издержки для бизнеса и смягчить административное давление на иностранных работников и работодателей, использующих их труд», — рассчитывают в Минфине. В ведомстве уверены, что это также повысит мобильность трудовых ресурсов и привлекательность патента для иностранных граждан.

Как будет работать новый механизм

По данным МВД, в 2024 году в России было оформлено 2 млн патентов. Больше всего — в Москве (563 тыс.), Московской области (378 тыс.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (241 тыс. в совокупности). Учитывая «неразрывные экономические связи и общий рынок труда», возможность работы по одному патенту будет доступна в граничащих друг с другом Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сказано в законопроекте. Из него следует, что по патенту, оформленному в Москве, можно будет работать в Московской области и наоборот, равно как и по патенту, оформленному в Санкт-Петербурге, можно будет работать в Ленинградской области и наоборот.

«До 15% иностранных граждан, обращающихся за оформлением патента в Московской области, стоят на миграционном учете в Москве, и около 8% иностранных граждан, оформляющих патент в Москве, стоят на миграционном учете в Московской области», — отмечается в пояснительной записке. В 2022 году почти 15 тыс. трудовых мигрантов обращались за получением патента в Москве при наличии патента в Московской области.

Для того чтобы расширить действие патента на два региона (в том числе в случае, если он был выдан до вступления законопроекта в силу), субъекты должны будут подписать специальное соглашение. В нем будут указаны дата начала и срок действия нового механизма, а также сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности), по которой работодатель будет вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности в двух регионах сразу.

В частности, в законопроекте обозначено, что нововведения не будут касаться тех сфер, в которых регионы ввели запреты на наем мигрантов. Например, в Московской области действует ограничение на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в сфере торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также в спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области такие ограничения на 2025 год не установлены.

Налоги и уведомления

В соглашении между регионами могут быть прописаны ограничения по времени привлечения к работе по патенту за пределами субъекта, в котором он был выдан, и иные условия, включая межбюджетные трансферты между субъектами, связанные с распределением поступлений в бюджет от НДФЛ, следует из материалов к законопроекту.

В то же время в пояснительной записке подчеркивается, что новое регулирование не потребует изменения порядка уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ. «Уплата НДФЛ осуществляется на территории региона, где иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность», — указано там. По данным Федерального казначейства, поступления НДФЛ от фиксированных авансовых платежей по мигрантским патентам в целом по России в 2024 году составили 126,8 млрд руб. Из них в бюджет Москвы — 35,8 млрд руб., Московской области — 22,2 млрд, Санкт-Петербурга — 9 млрд, Ленинградской области — 3,1 млрд.

Чтобы обеспечить гармоничное действие патента в двух регионах, законопроект предлагает базовый подход, согласно которому соглашение могут подписать только регионы, у которых «взаимно соответствует» региональный коэффициент. Это величина, на которую ежегодно индексируется сумма авансового платежа по патенту. В 2025 году в Москве и Московской области региональный коэффициент равен 2,86 (а авансовый платеж составляет 8,9 тыс. руб. в месяц), в то время как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 1,93 (авансовый платеж — 6 тыс. руб.). Кроме того, у регионов должно быть единообразие в части указания или неуказания в самом патенте профессии иностранного гражданина. Если эти условия нарушаются, действие соглашения прекращается через 30 дней.

На работодателя предлагаемое регулирование накладывает обязательство уведомлять территориальный орган МВД о начале деятельности мигранта в новом регионе в течение трех рабочих дней. В остальном действующий порядок выдачи патентов, а также направления уведомлений работодателями и предоставления копии трудового договора работником остается неизменным, указано в пояснительной записке.

Плюсы и минусы общего патента

Инициатива Минфина разрешить граничащим друг с другом регионам иметь общий патент не нова — в апреле 2024 года ведомство представило похожий законопроект на обсуждение, но без конкретизации по регионам, напоминает первый заместитель гендиректора компании по подбору персонала «Интруд» София Батура.

Предлагаемый механизм может быть актуален не только для четырех указанных в законопроекте регионов, но и, например, для Краснодарского края и Адыгеи, Крыма и Севастополя, а также для других субъектов, где городские агломерации распространяются на несколько регионов, считает адвокат Orchards Петр Мацкевич. Ранее о том, что в России необходимо установить «экстерриториальное действие патента», говорили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), называя действующий механизм избыточно жестким.

В целом для работодателя и работника «общий патент» — это скорее плюс, считает Батура. Работодатель сможет использовать труд мигранта в двух регионах без «дополнительных болей», в случае со строительством — просто переводить его с объекта на объект, говорит она. А работник обретет большую гибкость и мобильность — возможность работать в двух регионах порадует в том числе курьеров, водителей и других работников, чья деятельность связана с перемещениями между регионами.

Впрочем, риски тоже есть, один из которых (с позиции работодателя) — это текучесть кадров, рассуждает эксперт. «Например, работал мигрант в Москве, а у него через дорогу, но уже в Московской области какой-нибудь склад построили. И он туда раньше не мог уходить, потому что у него не было патента на Московскую область, а теперь сможет», — отмечает Батура.

Сама идея Минфина правильна, однако она не устраняет риски, которые существуют и сегодня — например, использования недобросовестных схем для получения патентов на работу, добавляет Мацкевич. «Только если раньше патент давал право работать в одном регионе, то при наличии таких соглашений будет существовать спрос на получение патента в области при фактической работе в Москве», — предупреждает он.