Патент на работу для иностранных граждан: получение, стоимость, продление

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Содержание:

Что такое патент для иностранных граждан в России

Патент иностранного гражданина — это документ, который дает право легально работать на территории Российской Федерации. Его нужно оформлять гражданам стран, с которыми у России действует безвизовый режим.

Исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза, то есть Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, они имеют возможность работать в России на тех же основаниях, что и россияне.

Патентная система в современном виде действует в России с января 2015 года. До этого с 2010 года патенты покупали только иностранцы, работавшие у физических лиц. Патент — достаточно востребованный документ: по данным МВД РФ, в 2023 году было выдано два миллиона патентов, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

Преимущества и особенности работы с патентом

Популярность патентов обусловлена теми преимуществами, которые они дают участникам трудовых отношений.

Благодаря патентной системе работодатели могут:

оставаться в рамках правового поля и не нарушать закон;

заполнить вакансии, невостребованные гражданами РФ;

быть уверенными в безопасности нового сотрудника, так как он проходит медицинское обследование и проверку со стороны правоохранительных ведомств.

При этом патентная система обладает рядом особенностей.

иностранный работник не привязан к конкретному работодателю, но патент выдается на работу в конкретном регионе;

иностранец получает те же гарантированные законом трудовые права, что и гражданин РФ, включая оплачиваемый отпуск, охрану труда, регламентированную продолжительность рабочего дня;

работник должен сам платить за себя НДФЛ, тогда как обычно налоговым агентом выступает работодатель;

Сколько стоит патент для иностранных граждан

Единой суммы не существует, можно даже сказать, что сам по себе патент ничего не стоит. Но перед работником встает необходимость платить за себя НДФЛ. Причем закон требует оплачивать налог не по факту получения заработка, а наперед, тогда как у штатных сотрудников-россиян, например, НДФЛ удерживают из общей суммы зарплаты.

Величина этого платежа не зависит от того, сколько именно будет зарабатывать иностранец, вместо этого учитываются другие факторы:

величина фиксированного авансового платежа — в 2024 году она составляет 1200 рублей;

— в 2024 году она составляет 1200 рублей; коэффициент-дефлятор — в 2024 году он установлен на уровне 2,4;

— в 2024 году он установлен на уровне 2,4; региональный коэффициент ;

; на сколько месяцев выдается патент.

Региональный коэффициент, как понятно из названия, устанавливают власти субъектов РФ, и в каждом регионе он свой. К примеру, в Ульяновской области на 2024 год установили коэффициент 1,92, а в Тверской области — 3,73. Кстати, самый большой коэффициент не в Москве, как можно было бы подумать (в Москве и Московской области в 2024 году он составил 2,6040), а в Якутии — 4,499. Да и во многих сибирских и дальневосточных регионах устанавливают довольно высокий коэффициент из-за высокого уровня зарплат.

Чтобы было понятнее, разберем на примере. Представим, что человек хочет три месяца поработать на стройке во Владивостоке. Чтобы подсчитать, сколько ему нужно будет заплатить, нужно взять исходные 1200 рублей, умножить их на 2,4 (федеральный дефлятор), умножить на 3,2 (коэффициент Приморского края) и умножить на 3 (по числу месяцев, которые человек планирует отработать). Получается 27 648 рублей — такова будет в данном случае стоимость патента.

Как и где получить патент на работу для иностранных граждан

За выдачу патентов отвечают территориальные подразделения МВД РФ по вопросам миграции — приезжим хорошо знакомы эти места, поскольку там же они встают на учет по прибытии в Россию. В некоторых крупных городах, в том числе в столице, созданы специализированные МФЦ для иностранцев.

Какие документы нужны:

Заявление на выдачу патента (форму можно найти здесь) Паспорт. Если информация в нем не продублирована на русском языке, необходимо сделать перевод и заверить его у нотариуса. Миграционная карта, ее выдают при въезде в РФ. Медицинская справка. В ней должно быть указано, что у человека не выявлено таких опасных заболеваний, как ВИЧ или туберкулез. Кроме того, на руки выдаются заключения по всем проведенным анализам. Чтобы получить справку, иностранцу необходимо пройти медосмотр и сдать анализы. В списке лабораторных исследований есть, например, химико-токсикологический анализ, который покажет, употребляет ли человек наркотики. Список аккредитованных медучреждений, где можно пройти обследования и получить справку, нужно уточнить в МВД. Документ, удостоверяющий знание русского языка, истории и основ законодательства России. Для тех, у кого за плечами есть хотя бы 9 классов средней школы в России или СССР, таким документом может стать аттестат о среднем образовании. Если же иностранец учился у себя на родине, по приезде в Россию придется сдавать специальный экзамен. В разделе по истории, например, попросят назвать дату Куликовской битвы или поинтересуются, при каком правителе церковь была отделена от государства. А когда дойдет до российских законов, претенденту на патент нужно будет объяснить территориальное устройство страны и указать, кто решает, брать ли жене фамилию мужа. Экзамен принимают в 13 вузах по всей стране. Экзамен платный, стоимость зависит от учебного центра, который его проводит. Ориентировочно тестирование обойдется в 2,5-3 тысячи рублей. Главная идея такого теста — в том, чтобы приезжие могли комфортно жить в новой для себя стране, общаться с ее гражданами и были готовы к типичным для нее бытовым ситуациям. Уведомление о постановке на миграционный учет по месту пребывания. Цветные фото формата 3Х4. Полис добровольного медицинского страхования. ИНН — без него невозможно будет оплачивать налоги.

Сроки рассмотрения заявления и получения патента

На оформление патента у иностранного гражданина есть 30 календарных дней с момента прибытия в РФ. Согласно порталу Госуслуг, ответственное ведомство обязано рассмотреть соответствующее заявление и, если соблюдены все условия, выдать патент в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления от иностранца.

Как и где оплатить патент

При выдаче готового патента у иностранца попросят предъявить квитанцию об уплате авансового платежа по НДФЛ. О том, как рассчитываются эти платежи, мы говорили выше.

Можно не вносить всю сумму налога сразу, а платить НДФЛ каждый месяц. Законом это не запрещено, главное перечислять платеж в том месяце, за который он предназначен: в августе нужно заплатить за август, в сентябре за сентябрь и так далее.

Оплатить патент можно в любом банке — реквизиты выдадут в МВД. Кроме того, даже не будучи гражданином Российской Федерации, можно зарегистрироваться на Госуслугах, а на портале есть возможность оплатить патент онлайн.

Что будет, если вовремя не оплатить патент

Без квитанции об оплате иностранному гражданину просто не выдадут патент. А если он поначалу добросовестно вносил платежи по НДФЛ, а затем перестал это делать, то документ аннулируют.

В этом случае у иностранного гражданина есть возможность оформить новый патент, но придется заплатить штраф за просрочку.

Срок действия патента на работу для иностранных граждан

Заявитель сам решает на какой срок — от одного до 12 месяце — оформить патент. Если патент выдается на длительный период, под него автоматически продлевается срок временного пребывания.

Законом предусмотрена возможность переоформить патент.

Какие документы нужно предоставить для продления патента

Строго говоря, патент не продлевают, а переоформляют. Это значит, что иностранному рабочему нужно заново подавать документы, чтобы получить новый патент.

Необходимые документы:

заявление ;

; комплект документов , аналогичный тому, что был подан при первом оформлении патента;

, аналогичный тому, что был подан при первом оформлении патента; квитанция об уплате НДФЛ ;

; ходатайство о переоформлении патента за подписью работодателя;

за подписью работодателя; трудовой договор, по которому человек работает.

Принести весь этот пакет в МВД нужно не позднее чем за 10 дней до окончания действия текущего патента.

Как выглядит патент на работу для иностранных граждан

Физически патент представляет собой небольшую карточку с фотографией иностранного гражданина. На документе, наряду с традиционными ФИО и датой рождения, указывают ИНН и название региона страны, в котором был получен патент. Это важно, так как иностранец имеет право работать только на территории данного субъекта федерации.

Как проверить подлинность патента

К работодателю приезжие работники приходят уже с готовым патентом — без него на работу брать не должны. Если возникают сомнения, есть возможность проверить подлинность документа.

Для этого создан специальный сервис на сайте МВД. По номеру документа и дате его выдачи можно узнать, действительно ли ведомство оформляло такой документ и на чье имя. Делается это в режиме онлайн и бесплатно.

Другой вариант — официальный запрос в миграционный орган. Ответ придет на бланке МВД и с печатями. Но времени необходимо заметно больше, законом установлен крайний срок, в который должно уложиться с ответом ведомство, — 30 дней.

Может ли иностранный гражданин работать без патента

Если человеку для въезда в Россию не понадобилось получать визу, то для законной работы он обязан оформить патент — кроме граждан стран ЕАЭС. Трудоустройство без патента — административное правонарушение, причем ответственность понесут как сам работник, так и его работодатель.

Что будет, если выявят нарушения при работе по патенту

Согласно ст. 18.10 КоАП, иностранного гражданина, уличенного в работе без патента, ждет штраф от 2 до 5 тысяч рублей, кроме того, он окажется под угрозой депортации. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штрафы больше (5-7 тысяч рублей), а высылка за пределы России из возможной становится неизбежной.

Работодателю также грозит штраф, причем если речь идет об организации или ИП, то суммы значительные — 250-800 тысяч рублей, кроме того, возможен запрет деятельности на срок до 90 суток. У указанных выше четырех регионов, где особенно много иностранных рабочих, организации или ИП в случае нарушения оштрафуют на сумму от 400 тысяч до миллиона рублей.

Важно подчеркнуть, что штрафы выписывают за каждого отдельного иностранного работника без необходимых документов.