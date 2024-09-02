СНГ: для каких целей был создан союз и какие страны в него входят

Фото: Зафар Халилов / РИА Новости

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Что такое СНГ

Содружество независимых государств (СНГ) — это региональная организация, куда входят девять стран бывшего СССР: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще два государства — Украина и Туркменистан — обладают статусом участников Содружества, но не подписали его Устав. Цель объединения — сотрудничество и интеграция по широкому спектру направлений — от культурной до внешнеполитической сферы. Имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Штаб-квартира расположена в Минске, рабочий язык — русский.

Последние месяцы существования СССР сопровождались политическим, социально-экономическим и культурно-идеологическим кризисом, который завершился его распадом на 15 независимых государств. В связи с этим возникла потребность в новой межгосударственной структуре, которая бы минимизировала потери бывших союзных республик, способствовала их международному признанию и складыванию нового экономического пространства. С этой целью в марте 1991 года началась работа над новым союзным договором, который должен был заменить существовавший с 1922 года.

Когда было создано СНГ: история появления

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств было заключено 8 декабря 1991 года. Его сторонами выступили три государства-учредителя СССР: РСФСР, Украинская и Белорусская ССР. Они объявили о прекращении существования СССР (официально о его роспуске заявили 26 декабря) и в новом документе подтвердили стремление к демократии, равноправию, взаимному уважению суверенитета и отказу от вмешательства во внутренние дела, приверженность нормам международного права.

21 декабря на конференции в Алма-Ате к президентам Белоруссии, России и Украины присоединились главы пяти бывших центральноазиатских республик СССР, а также Азербайджана, Армении и Молдавии. Стороны подписали так называемую Алма-Атинскую декларацию и протокол к Соглашению о создании СНГ, которые уточняли его содержание. В течение 1991–1994 годов их ратифицировали 11 государств.

22 января 1993 года участники организации приняли Устав, в котором зафиксировали ее цели, структуру, направления деятельности, условия участия и выхода, а также порядок финансирования. 24 сентября был подписан договор о создании Экономического союза СНГ.

Страны СНГ — состав союза

Полноправными членами организации являются:

Азербайджан;

Армения;

Белоруссия;

Казахстан;

Киргизия;

Молдавия;

Россия;

Таджикистан;

Узбекистан.

Особым статусом в организации обладают Украина и Туркменистан.

Несмотря на то что Украина была в числе учредителей Содружества, она не ратифицировала Устав СНГ и получила статус участника. Его разницу с полноправным членством ни один документ объединения не разъясняет.

Украина считала главной задачей СНГ экономическое сотрудничество, но не поддерживала проекты «общих пространств», в том числе платежного, валютного и таможенного, поскольку они, по мнению Киева, ограничивали внешнеполитический и экономический суверенитет.

Туркменистан тоже не подписал устав СНГ и изначально числился как «участник». После того как в 1995 году ООН признала за Туркменистаном статус постоянного нейтралитета, страна отказалась участвовать в военных блоках и структурах с надгосударственными полномочиями, в связи с чем снизила уровень своего участия и запросила для себя особый статус «ассоциированного члена». Он был предоставлен ей главами СНГ в 2005 году.

К каким целям и задачам СНГ стремится

Идея образования СНГ заключалась во всестороннем развитии бывших советских республик с помощью сотрудничества по широкому спектру направлений, создании нового экономического пространства, сохранении социального и культурного наследия. Устав объединения предполагает равноправие и субъектность его участников, а также отсутствие надгосударственных полномочий.

Цели СНГ

всестороннее развитие участников;

совершенствование механизмов международного взаимодействия;

создание общего экономического пространства;

обеспечение безопасности;

сохранение культурных ценностей;

сокращение вооружений и военных расходов.

Задачи СНГ

выполнение обязательств по договорам, заключенным бывшим СССР;

координация внешней, оборонной, социальной, правовой и миграционной политики;

формирование общих рынков, единых таможенных правил;

развитие коммуникационных систем;

природоохранная деятельность;

борьба с преступной деятельностью.

Структура СНГ

В рамках союза действуют 88 органов, основной из них — Совет глав государств. Заседания лидеров союза проходят два раза в год, с 2000 года практикуются неформальные встречи перед Новым годом. Последний саммит СНГ состоялся 13 октября 2023 года в Бишкеке, а последняя неформальная встреча — 26 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Председательство ежегодно переходит к новой стране, очередность формируется по алфавитному порядку названий государств на русском языке. Этот статус обязывает представлять объединение на международном уровне, формулировать приоритеты на предстоящие 12 месяцев, организовать работу всех органов и контролировать исполнение принятых решений.

1 января 2024 года Россия стала председательницей объединения. За время председательства она должна провести около 150 мероприятий, включая саммит глав государств в октябре.

Институтами Содружества также являются:

Совет глав правительств;

Совет министров иностранных дел;

Экономический совет;

Межпарламентская ассамблея;

Совет постоянных полномочных представителей.

Исполнительная организация СНГ

Исполнительные функции Содружества закреплены за Исполнительным комитетом. Он организует работу остальных органов, таких как Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел и Экономический совет.

Исполком СНГ возглавляет генеральный секретарь (до 2023 года — исполнительный секретарь). Кандидатов на эту должность предлагают участники организации и при достижении консенсуса утверждает Совет глав государств. Срок полномочий генсека — три года. С 5 октября 2007 года должность занимает представитель России Сергей Лебедев.

Деятельность СНГ

СНГ отличается неравномерным уровнем экономической, политической и правовой координации из-за разных целей и интересов бывших республик СССР. Многие из них увидели в новом объединении попытку создания наднациональной структуры, которая казалась им неприемлемой после обретения независимости. Поэтому основное взаимодействие государств-участников сконцентрировалось в двусторонних и многосторонних субрегиональных структурах, каждая из которых дублирует какую-либо функцию Содружества. Среди них:

Союзное государство России и Белоруссии (с 1996-го);

ЕАЭС;

ОДКБ.

В 1993–1994 годах в рамках СНГ были подписаны Договоры об образовании экономического союза и Соглашение о создании зоны свободной торговли, но они реализованы не были. Страны Содружества предпочли развитие в рамках объединений с более узким составом участников: Таможенного союза (1995–2000), ЕврАзЭС (2001–2014) и Таможенного союза на базе ЕврАзЭС (с 2010-го), ЕАЭС (с 2015-го). Наибольшего уровня интеграции удалось добиться в ЕАЭС, при этом удельный вес торговли ЕАЭС со странами СНГ, не являющимися его членами, в общем товарообороте союза в 2021 году составлял всего 5,1%. Эти организации сосредоточены исключительно на экономической интеграции стран-участниц, и попытки их политизировать, в том числе путем формирования парламента, не увенчались успехом.

Договор о создании СНГ (1991) также предусматривал формирование единого военно-стратегического пространства. Однако из-за конфликтов и кризисов между государствами (Арменией и Азербайджаном, Грузией с Абхазией и Южной Осетией, Россией и Украиной, Киргизией с Таджикистаном и др.) эти планы реализованы не были.

Наибольшего прогресса удалось достичь в создании Объединенной системы противовоздушной обороны — соответствующее соглашение было достигнуто в 1995 году, в нем участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. С 1998 года стороны проводят учения «Боевое содружество» с участием войск ПВО и ВВС.

В рамках Содружества был заключен Договор о коллективной безопасности (1992), на основании которого в 2002 году появилась Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основой ОДКБ стали силы быстрого реагирования и миротворческий контингент. С 2009 года в рамках ОДКБ также развивается основное сотрудничество стран Содружества в области борьбы с терроризмом и оборотом наркотиков.

Политический диалог был осложнен противоречиями между Москвой и рядом участников СНГ, которые стремились дистанцироваться от России или интегрироваться в евроатлантические структуры. На этом фоне появились альтернативные проекты постсоветской интеграции, самым известным из которых стал образованный в 1997 году ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия). Его участников объединило стремление к субрегиональному сотрудничеству в политической, экономической и военной сферах, заинтересованность в сближении с ЕС. После 2008 года отношения этих государств с Западной Европой в основном развивались по линии Восточноевропейского партнерства ЕС. Члены СНГ также разошлись в политических позициях с Россией по поводу вооруженных конфликтов с Грузией (2008) и Украиной (2014, с 2022), хотя и сохранили тесные отношения с Москвой.

Спустя более 30 лет существования организации отношения стран Содружества в значительной степени развиваются за рамками СНГ. Однако в рамках СНГ реализуется ряд проектов в культурной и гуманитарной сферах, среди которых:

Игры стран СНГ (первые состоялись осенью 2021 года в Казани);

международная выставка культуры и искусств ART EXPO (с 2018-го);

межгосударственная телерадиокомпания «Мир» (с 1992-го);

Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг (вручается раз в два года с 2020-го).

Как страна может вступить или выйти из СНГ

Чтобы стать полноправным членом союза, необходимо согласие действующих участников СНГ. Требованиями к кандидату является разделение целей и принципов Содружества, а также готовность взять на себя обязательства, прописанные в его Уставе.

Вопрос об ассоциированном членстве, то есть сотрудничестве по отдельным направлениям, решает Совет глав государств СНГ. Такие отношения закрепляются отдельным соглашением. Этот же орган допускает присутствие наблюдателей из других стран на заседаниях организации.

Для выхода из состава СНГ государство-член должно направить соответствующее письменное уведомление в Исполнительный комитет, спустя 12 месяцев произойдет прекращение сотрудничества. При этом Устав подразумевает полное выполнение всех взятых на себя обязательств во время участия.

Страны, вышедшие или сделавшие заявление о выходе из СНГ

За время существования союза из его состава вышла только Грузия. Украина, юридически не являясь членом СНГ, с 2014 года последовательно денонсирует соглашения и отзывает своих представителей. О планах разорвать сотрудничество также заявляла Молдавия.

Вышедшие страны — Грузия

Грузия официально вышла из СНГ 18 августа 2009 года в знак протеста против действий России в 2008 году. После того как в ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию, Россия в ответ ввела войска в этот регион и вытеснила оттуда грузинских военных. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. 14 августа 2008 года грузинский парламент единогласно поддержал выход Грузии из Содружества, и через четыре дня МИД направил ноту в Исполком организации.

Заявившие о выходе страны — Украина

После присоединения Россией Крыма Украина 19 марта 2014 года отказалась председательствовать в Содружестве, обвинила его членов в невыполнении обязательств и пообещала рассмотреть целесообразность дальнейшего участия в СНГ. Спустя два месяца страна отозвала представителей в Исполкоме, в мае 2018 года прекратила участие в работе уставных органов и закрыла постпредство при СНГ в Минске. С тех пор были денонсированы десятки документов.

Сокращающие участие в органах СНГ — Молдавия

После того как в марте 2022 года Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз, эта страна начала сокращать участие в органах и соглашениях СНГ. В частности, в мае 2023 года президент Майя Санду назвала участие в СНГ невыгодным для граждан страны. Тогда же Молдавия инициировала выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В январе 2024 года власти республики заявили о намерении выйти из 119 из 282 соглашений в рамках СНГ.