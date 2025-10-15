 Перейти к основному контенту
Ограничения для мигрантов⁠,
0

Путин утвердил концепцию миграционной политики на четыре года

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В России утвердили план миграционной политики на следующие четыре года — на 2026 — 2030 годы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«Утвердил прилагаемую концепцию государственной миграционной политики России на 2026 — 2030 годы», — говорится в документе.

В концепции указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Это связано с потребностью в иностранных работниках. Кроме этого, в документе сказано, что появление новых вызовов и угроз нацбезопасности требует совершенствования миграционной политики. В России надо принять меры, которые будут направлены на повышение ответственности работодателей в вопросах, касающихся миграционной политики, отмечается в концепции.

Результатом политики должно стать снижение числа нелегальных мигрантов и преступлений среди иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних. Кроме этого, среди ожидаемых результатов названы:

  • снижение доли мигрантов, которые незаконно работают в России;
  • уменьшение количества детей мигрантов, которые не ходят в образовательные учреждения;
  • увеличение доли иностранных студентов в российских высших учебных заведениях;
  • повышение доли мигрантов, которых набирают на работу про программам целевого набора;
  • увеличение иностранных граждан, которые разделяют традиционные российские ценности и переехали в Россию на постоянное место жительства.

Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее, 13 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с 5 февраля 2025 года после начала работы реестра контролируемых лиц из России выдворили около 35 тыс. человек, которые нарушили миграционное законодательство.

Вместе с тем он уточнил, что в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории России (реестре контролируемых лиц), на момент 1 сентября числились 770 тыс. человек, треть из которых — женщины и дети.

Помимо этого, с 11 сентября нелегальным мигрантам запрещено регистрировать браки и разводы, устраивать детей в детские сады и школы, получать права, управлять транспортом и открывать счета.

В сентябре Володин призвал трудовых мигрантов не привозить в Россию свои семьи. «Приезжают люди в страну, отработали и уехали. При чем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», — сказал он.

Материал дополняется

Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
