Срок временного пребывания иностранцев в России без визы сократили вдвое
В России в 2025 году вступит в силу ряд изменений в миграционной политике, которые касаются, в частности, сроков временного пребывания иностранцев без визы и режима спецвысылки мигрантов.
Одно из главных изменений связано с правилами пребывания иностранных граждан в России. Так, с 1 января срок временного пребывания иностранцев в России без визы сократят в два раза — с 180 до 90 суток суммарно за год.
Кроме того, с 1 января заработает режим спецвысылки иностранцев. Под него попадут иностранцы, которые нелегально пребывают в России. В частности, речь идет о тех, кто совершил правонарушения. Сведения о них будут заноситься в реестр контролируемых лиц. Это подразумевает, в частности, запрет на сделки с недвижимостью, управление автомобилем, кредитование, вступление в брак и свободное перемещение по стране.
Немного позднее, с начала февраля, родители мигрантов, чье пребывание признано нежелательным в России, получат аналогичный статус. Это подразумевает обязательство покинуть страну в установленные сроки, в противном случае предусмотрена депортация.
Изменения в миграционном законодательстве коснутся и вопроса пересечения государственной границы. С 5 февраля 2025 года у пограничников появится больше оснований в отказе на въезд, в частности они смогут принимать решение об отказе на месте — без обращения в другие инстанции, если иностранец может угрожать безопасности России.
В образовательной сфере позднее в 2025 году также будут изменения: в России приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Согласно документу, дети, которые не смогут успешно пройти тестирование на знание русского языка, не будут допущены к учебе. Тест на знание русского языка иностранцы будут обязаны сдавать с 1 апреля 2025 года.
Было также сокращено количество учреждений, которые принимают экзамены у мигрантов, теперь это 92 российских госучреждения, раньше этим могли заниматься и коммерческие структуры.
В 2024 году в России ужесточилась политика в области миграции после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте. Тогда вооруженные люди открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, еще свыше 500 пострадали, здание полностью выгорело. В рамках уголовного дела были арестованы 18 человек, в том числе четверо исполнителей — граждан Таджикистана.
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