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ПМЭФ-2025 ,  
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В МВД раскрыли число прибывших в 2024 году мигрантов

МВД: в 2024 году в Россию прибыло около 6,3 млн мигрантов
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Около 6,3 млн мигрантов прибыли в Россию в 2024 году, половина из них — с целью трудоустроиться, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывают порядка 6,3 млн иностранных граждан (за 2024 год. — РБК). Порядка 50% этих граждан прибывают с трудовой целью», — рассказала она во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Основная доля иностранных граждан — уроженцы Узбекистана (23,3%), 16,7% — Таджикистана, 10,4% — Киргизии, 9,5% — Белоруссии.

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При этом в марте Росстат выяснил, что в 2024 году миграционный прирост в России составил 568,5 тыс. человек — 4,081 млн прибывших минус 3,513 млн выбывших. По его данным, из Таджикистана прибыли 128 тыс. человек, из Узбекистана — 107 тыс., из Киргизии — 105 тыс. По сравнению с 2023 годом прирост увеличился в 2,8 раза.

Ранее, 10 июня, МВД также раскрыло, что на территории России находится более 638 тыс. детей мигрантов. В Москве, по словам заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова, проживают 80 282 несовершеннолетних иностранца, из которых обучаются только 25 тыс.

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