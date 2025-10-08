В России сократили квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание
В России в следующем году почти в два раза снизится квота на выдачу гражданам других государств разрешений на временное проживание (РВП), сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.
«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешения на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам России», — говорится в документе.
В прошлом году на нынешний такая квота была установлена в размере 5,5 тыс., на 2024-й, соответственно, она составила почти 10,6 тыс. разрешений. Десять лет назад, на 2016 год, квота была установлена 125,9 тыс., постепенное снижение продолжалось все последние годы.
РВП в России выдается на три года. Отказать в его предоставлении могут при отсутствии постоянной регистрации, недвижимости в собственности после трех лет со дня въезда в страну, заключении фиктивного брака и т. д.
Есть категории граждан, которым РВП выдают без квоты:
- родители, дети, супруги гражданина, постоянно проживающего в России;
- иностранные инвесторы и их родственники;
- поступившие на военную службу в России;
- граждане Казахстана, Украины и Молдавии;
- беженцы и др.
позволяет иностранцам легально работать в России. После истечения срока его действия продлить разрешение нельзя, иностранцу нужно либо оформить вид на жительство (ВНЖ, дает больше прав и возможностей и открывает путь к гражданству), либо покинуть страну. Во втором случае можно снова вернуться и оформить РВП повторно.
При наличии РВП иностранец может работать в России без патентов и разрешений, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, оформить регистрацию по месту жительства и подать заявление о получении ВНЖ.
