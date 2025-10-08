 Перейти к основному контенту
В России сократили квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание

Ограничения для мигрантов
За десять лет квота на выдачу разрешений на временное проживание (РВП) иностранцам сократилась более чем в 30 раз. Такое разрешение позволяет легально жить и работать в России. Некоторые иностранцы могут получить его вне квоты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
В России в следующем году почти в два раза снизится квота на выдачу гражданам других государств разрешений на временное проживание (РВП), сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешения на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам России», — говорится в документе.

В прошлом году на нынешний такая квота была установлена в размере 5,5 тыс., на 2024-й, соответственно, она составила почти 10,6 тыс. разрешений. Десять лет назад, на 2016 год, квота была установлена 125,9 тыс., постепенное снижение продолжалось все последние годы.

РВП в России выдается на три года. Отказать в его предоставлении могут при отсутствии постоянной регистрации, недвижимости в собственности после трех лет со дня въезда в страну, заключении фиктивного брака и т. д.

Есть категории граждан, которым РВП выдают без квоты:

  • родители, дети, супруги гражданина, постоянно проживающего в России;
  • иностранные инвесторы и их родственники;
  • поступившие на военную службу в России;
  • граждане Казахстана, Украины и Молдавии;
  • беженцы и др.

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
РВП позволяет иностранцам легально работать в России. После истечения срока его действия продлить разрешение нельзя, иностранцу нужно либо оформить вид на жительство (ВНЖ, дает больше прав и возможностей и открывает путь к гражданству), либо покинуть страну. Во втором случае можно снова вернуться и оформить РВП повторно.

При наличии РВП иностранец может работать в России без патентов и разрешений, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, оформить регистрацию по месту жительства и подать заявление о получении ВНЖ.

