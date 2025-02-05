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Новые законы в России ,  
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В России появится публичный реестр для нелегальных мигрантов

МВД запустит публичный реестр для нелегальных мигрантов
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Новые законы в России
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Ограничения для мигрантов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В России будет действовать реестр нелегальных мигрантов. Кроме того, вступил в силу новый порядок их высылки из страны. Ранее об изменениях сообщал замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

«С 5 февраля текущего года на базе информационного центра Министерства внутренних дел заработает реестр иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России», — заявлял он.

Горовой отмечал, что реестр будет общедоступным: с его данными смогут ознакомиться работодатели, частные предприниматели и российские граждане, намеренные заключить трудовое соглашение с иностранцем. В реестре, помимо данных о нелегально пребывающих в стране, будет содержаться информация о мигрантах-правонарушителях. После исключения сведений из реестра действие режима высылки будет прекращаться.

Однако до момента исключения мигрантов из реестра их права будут ограничены. Запреты распространятся:

  • на покупку недвижимости и транспортных средств;
  • управление машинами;
  • оформление кредитов и новых банковских счетов;
  • перемещение по России;
  • заключение брака.

Такое будет установлен лимит на трату средств с существующих счетов — он не должен превышать 30 тыс. руб. в месяц.

Поправки расширили полномочия сотрудников МВД в сфере миграции. Теперь ведомство наделено полномочиями применять и прекращать режим высылки, а также осуществлять контроль за фигурантами реестра. Последние должны информировать полицию о своем местонахождении, отправляя фото с отметкой о геолокации, сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России.

Сотрудники смогут запрашивать информацию о нелегалах, в том числе составляющую банковскую, налоговую, коммерческую тайну, в частности данные о движении денежных средств на их счетах.

Законы, которыми это регламентируется, были приняты в 2024 году.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Генпрокуратура во время рассмотрения законопроекта в Госдуме сообщала, что часть новых полномочий силовиков может нарушать конституционное право на неприкосновенность жилища. Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов отмечал, что ранее это конституционное право могло быть ограничено исключительно в целях обеспечения безопасности.

Один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, отреагировал на это и заявил, что аргументы прокуратуры «будут восприняты». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, что лично у него конституционность нынешней редакции законопроекта сомнений не вызывает, так как законодатель вправе сделать исключения из общего правила. При этом сенатор пообещал найти приемлемое решение «в более спокойной обстановке».

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Активное обсуждение ужесточения законодательства против нелегальных мигрантов началось после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Его жертвами стали 145 человек, в совершении теракта обвиняются четверо граждан Таджикистана. Уже в середине лета депутаты приступили к рассмотрению 25 законопроектов о регулировании контроля за миграцией, определения правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Часть из них уже приняли. Так, например, был принят закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а количество учреждений, которые принимают экзамены у мигрантов, сократили; был принят законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет; в регионах вступили запреты на работу мигрантов в разных сферах.

Были приняты и другие ограничения для иностранцев. Также если пребывание ребенка-иностранца в России признают нежелательным, то его родители получат такой же статус. Если в установленные законом сроки они не покинут страну, их депортируют.

Кроме того, с 1 января сократились сроки временного пребывания иностранных граждан в России. Ранее они могли находиться в стране не более 90 суток в течение полугода, теперь мигранты могут находиться 90 дней в течение года.

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Полина Дуганова
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