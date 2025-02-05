В России появится публичный реестр для нелегальных мигрантов

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В России будет действовать реестр нелегальных мигрантов. Кроме того, вступил в силу новый порядок их высылки из страны. Ранее об изменениях сообщал замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

«С 5 февраля текущего года на базе информационного центра Министерства внутренних дел заработает реестр иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России», — заявлял он.

Горовой отмечал, что реестр будет общедоступным: с его данными смогут ознакомиться работодатели, частные предприниматели и российские граждане, намеренные заключить трудовое соглашение с иностранцем. В реестре, помимо данных о нелегально пребывающих в стране, будет содержаться информация о мигрантах-правонарушителях. После исключения сведений из реестра действие режима высылки будет прекращаться.

Однако до момента исключения мигрантов из реестра их права будут ограничены. Запреты распространятся:

на покупку недвижимости и транспортных средств;

управление машинами;

оформление кредитов и новых банковских счетов;

перемещение по России;

заключение брака.

Такое будет установлен лимит на трату средств с существующих счетов — он не должен превышать 30 тыс. руб. в месяц.

Поправки расширили полномочия сотрудников МВД в сфере миграции. Теперь ведомство наделено полномочиями применять и прекращать режим высылки, а также осуществлять контроль за фигурантами реестра. Последние должны информировать полицию о своем местонахождении, отправляя фото с отметкой о геолокации, сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России.

Сотрудники смогут запрашивать информацию о нелегалах, в том числе составляющую банковскую, налоговую, коммерческую тайну, в частности данные о движении денежных средств на их счетах.

Законы, которыми это регламентируется, были приняты в 2024 году.

Генпрокуратура во время рассмотрения законопроекта в Госдуме сообщала, что часть новых полномочий силовиков может нарушать конституционное право на неприкосновенность жилища. Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов отмечал, что ранее это конституционное право могло быть ограничено исключительно в целях обеспечения безопасности.

Один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, отреагировал на это и заявил, что аргументы прокуратуры «будут восприняты». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, что лично у него конституционность нынешней редакции законопроекта сомнений не вызывает, так как законодатель вправе сделать исключения из общего правила. При этом сенатор пообещал найти приемлемое решение «в более спокойной обстановке».

Активное обсуждение ужесточения законодательства против нелегальных мигрантов началось после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Его жертвами стали 145 человек, в совершении теракта обвиняются четверо граждан Таджикистана. Уже в середине лета депутаты приступили к рассмотрению 25 законопроектов о регулировании контроля за миграцией, определения правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Часть из них уже приняли. Так, например, был принят закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а количество учреждений, которые принимают экзамены у мигрантов, сократили; был принят законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет; в регионах вступили запреты на работу мигрантов в разных сферах.

Были приняты и другие ограничения для иностранцев. Также если пребывание ребенка-иностранца в России признают нежелательным, то его родители получат такой же статус. Если в установленные законом сроки они не покинут страну, их депортируют.

Кроме того, с 1 января сократились сроки временного пребывания иностранных граждан в России. Ранее они могли находиться в стране не более 90 суток в течение полугода, теперь мигранты могут находиться 90 дней в течение года.