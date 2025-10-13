Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С 5 февраля 2025 года после начала работы реестра контролируемых лиц из России выдворили около 35 тыс. человек, которые нарушили миграционное законодательство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство», — написал он.

Вместе с тем он уточнил, что в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории России (реестре контролируемых лиц), на момент 1 сентября числились 770 тыс. человек, треть из которых — женщины и дети.

Володин напомнил, что все, кто не узаконил нахождение в России, обязаны покинуть страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит депортация с наложением штрафа, после чего въезд в Россию будет закрыт на 5 лет.

Помимо этого, с 11 октября нелегальным мигрантам запрещено регистрировать браки и разводы, устраивать детей в детские сады и школы, получать права, управлять транспортом и открывать счета.

В сентябре Володин призвал трудовых мигрантов не привозить в Россию свои семьи. «Приезжают люди в страну, отработали и уехали. При чем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», — сказал он.