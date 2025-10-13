 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов⁠,
0

Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов

Володин: за восемь месяцев из России выдворили 35 тыс. мигрантов
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С 5 февраля 2025 года после начала работы реестра контролируемых лиц из России выдворили около 35 тыс. человек, которые нарушили миграционное законодательство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство», — написал он.

Вместе с тем он уточнил, что в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории России (реестре контролируемых лиц), на момент 1 сентября числились 770 тыс. человек, треть из которых — женщины и дети.

У мигрантов без документов закончился последний шанс легализоваться
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Володин напомнил, что все, кто не узаконил нахождение в России, обязаны покинуть страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит депортация с наложением штрафа, после чего въезд в Россию будет закрыт на 5 лет.

Помимо этого, с 11 октября нелегальным мигрантам запрещено регистрировать браки и разводы, устраивать детей в детские сады и школы, получать права, управлять транспортом и открывать счета.

В сентябре Володин призвал трудовых мигрантов не привозить в Россию свои семьи. «Приезжают люди в страну, отработали и уехали. При чем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Вячеслав Володин мигранты нелегальные мигранты депортация
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Путин и Рахмон подписали соглашения о мигрантах из Таджикистана
Политика
Володин фразой «отработали и уехали» призвал мигрантов не привозить семью
Общество
Минздрав предложил поправки в закон об ОМС, в том числе для мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
В 2025 году москвичи выкупили 9,4 га земли под ИЖС со скидкой 60% Недвижимость, 12:07
Фрахт зерновых балкеров подскочил на фоне усиления проверок и непогодыПодписка на РБК, 12:00
Бренд-стратегия от Soldis: как запустить новый бренд РБК Компании, 12:00
Жителя ДНР задержали за сбор помощи для несуществующего батальона Общество, 11:59
Облигации Амурской области: чем они интересны инвестору #всенабиржу!, 11:58
Медведев допустил, что поставка «Томагавков» «плохо кончится» для Трампа Политика, 11:42
В Крыму сообщили о задержке поездов после атаки дрона и пожара в Феодосии Общество, 11:40
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
МВД объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу Политика, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Ирина Винер выступит как особый гость Саммита HR-директоров РБК Компании, 11:30
Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов Политика, 11:29
Александр Овечкин стал соавтором единственного гола в игровом дне НХЛ Спорт, 11:13
В Москве выросла стоимость проезда по МСД Авто, 11:11
В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией Политика, 11:10