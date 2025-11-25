РФПИ — что это такое и как он инвестирует в экономику России

Фото: МИД Венгрии / РИА Новости

Содержание:

Что такое РФПИ и какова его миссия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — это государственный (суверенный) инвестиционный фонд, образованный в 2011 году для привлечения зарубежного капитала в экономику страны. Вкладывает средства в ключевые проекты вместе с международными и российскими инвесторами, на эти цели в 2016 году ему планировали выделить до $10 млрд. Цель РФПИ состоит в том, чтобы способствовать развитию и технологическому обновлению экономики страны.

С момента основания фонд возглавляет Кирилл Дмитриев, который с февраля 2025-го также занимает должность специального представителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Объем инвестиций фонда и партнеров на январь 2025 года превысил 2,3 трлн руб.

Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

История создания и правовой статус фонда

РФПИ учредили в 2011 году по инициативе главы государства Дмитрия Медведева и председателя правительства Владимира Путина. Первоначально фонд был создан как общество с ограниченной ответственностью и работал под управлением Внешэкономбанка (сейчас ВЭБ.РФ). Дмитриев подчеркивал, что значительный вклад в формирование фонда внесла Эльвира Набиуллина, занимавшая в тот период должность руководителя Министерства экономического развития.

В июне 2016-го Путин подписал закон, который определил правовой статус и порядок работы РФПИ. Документ вывел его из подчинения Внешэкономбанка и присвоил ему статус суверенного фонда страны в виде непубличного акционерного общества, все акции которого перешли в собственность российского государства. Генерального директора и членов наблюдательного совета фонда стал назначать президент по представлению правительства.

Кирилл Дмитриев и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

В феврале 2022 году, после начала военной операции на Украине, США ввели блокирующие санкции против РФПИ. Европейский союз включил фонд и Кирилла Дмитриева в список санкций в марте того же года. В мае 2024-го Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск РФПИ об отмене этих санкций, а в июле 2025-го ЕС ввел полный запрет на любые транзакции с РФПИ и его дочерними структурами. Великобритания также ввела санкции против фонда.

Основные задачи и направления работы фонда

РФПИ решает следующие заявленные задачи:

создание условий для стабильного притока инвестиций;

формирование инструментов для максимизации доходности на вложенный капитал;

ускорение процессов модернизации промышленного и технологического сектора;

привлечение в страну передовых мировых технологий и квалифицированных кадров. Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

Фонд наладил сотрудничество с широким кругом международных инвесторов. Так, проекты реализуются в кооперации с партнерами из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и других стран, включая европейские.

Механизм инвестирования: как работает РФПИ

Фонд отбирает проекты, основываясь, по собственному заявлению, на инвестиционной привлекательности и заинтересованности государства. До 2020 года РФПИ вкладывал средства только при наличии международного соинвестора в соотношении 1:1, а после начал делать вложения в проекты без иностранных партнеров. От зарубежного инвестора требуется соблюдение одного из трех условий:

наличие не менее $1 млрд активов под управлением;

рыночная капитализация не менее $1 млрд;

годовая выручка не менее $1 млрд и EBITDA не менее $150 млн.

При оценке инвестиционного проекта фонд анализирует:

бизнес-план, который должен включать краткую характеристику проекта, описание его текущей стадии реализации, исследование рыночной ситуации, оценку базы поставщиков, прогнозные финансовые показатели, расчеты экономической результативности и систематизацию основных рисков;

сведения об основной деятельности компании и составе ее акционеров, а также детальное описание корпоративной структуры организации;

финансовую отчетность компании за предшествующие три года (недавно зарегистрированные юридические лица предоставляют последние имеющиеся финансовые документы);

финансовую модель проекта, позволяющую оценить его перспективы;

информацию о руководящем составе проекта;

состояние процесса получения банковского финансирования, а также факт наличия или отсутствия государственной поддержки. Кирилл Дмитриев во время Российско-Саудовского инвестиционного форума (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

РФПИ может приобретать до половины акций в капитале компаний. Общая доля всей группы инвесторов, которые вкладываются вместе с РФПИ в рамках консорциума, может превышать этот порог. Ожидаемый выход (IPO, продажа доли основателям, стратегическому или финансовому инвестору) из большинства сделок — через 5–7 лет, но для инфраструктурных проектов, реализуемых с нуля, — 10–15 лет. Как рассказал Дмитриев в 2020 году, примерно 90% инвестиционных проектов, прошедших отбор и публично анонсированных фондом, доходят до финализации. На долю оставшихся 10% приходятся сделки, которые срываются на заключительном этапе по причине неурегулированных противоречий между сторонами, трансформации конъюнктуры рынка или иных факторов.

РФПИ также участвует в механизме «Инвестиционный лифт» для поддержки среднего бизнеса с экспортным потенциалом. Этот инструмент направлен на ускорение развития несырьевых компаний, которые демонстрируют готовность к выходу на международные рынки. Фонд выдает займы, помогает выйти на международный рынок, дает доступ к зарубежным контактам.

Портфель проектов и примеры крупных инвестиций

К началу 2025 года инвестиционный портфель РФПИ, по данным самого фонда, охватывал более 100 проектов и бизнесов, представляющих разные отрасли. Совокупный объем капиталовложений достиг 2,3 трлн руб., при этом на долю финансирования от партнеров пришлось 1,9 трлн руб. Основные направления:

В январе 2025-го Дмитриев сообщил, что за время работы фонда было привлечено €36 млрд зарубежного капитала в экономику России, из которых 90% — средства дружественных стран. РФПИ увеличил первоначальные государственные вложения в пять раз.

Роль РФПИ в развитии регионов и инноваций

География инвестиций РФПИ, по данным самого фонда, охватывает 95% регионов России. Для координации работы с субъектами был учрежден специальный центр привлечения инвестиций Invest in Russia. Он аккумулирует информацию об инвестиционных возможностях регионов, продвигает проекты с хорошим потенциалом и ищет зарубежных инвесторов. Центр занимается популяризацией успешных практик по привлечению капитала в Россию, ведет реестр перспективных инвестиционных проектов, обеспечивает информационное сопровождение регионов по вопросам доступных источников финансирования и выполняет другие функции.