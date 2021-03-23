РФПИ совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram

Одним из инвесторов Telegram Павла Дурова стал Российский фонд прямых инвестиций, который вложился в проект совместно с фондом из Абу-Даби. Сумму сделки в фонде не назвали, всего мессенджер привлек более $1 млрд

Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

В инвестициях в мессенджер Telegram принял участие и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом «РИА Новости» рассказал представитель фонда, не назвав при этом объем вложений.

Основатель Telegram Павел Дуров 23 марта подтвердил, что мессенджеру удалось привлечь от продажи бондов более $1 млрд.

«Еще одна хорошая новость — я рад сообщить, что Telegram собрал более $1 млрд, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут способствовать реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре. Как я сказал при запуске Telegram почти 8 лет назад, конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости — еще один шаг к этой цели», — говорится в заявлении Дурова.

Ранее два инвестиционных фонда из Абу-Даби сообщили, что вложили в компанию Дурова $150 млн. Как сообщили в совместном заявлении компании Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners, они приобрели пятилетние конвертируемые облигации Telegram на $75 млн каждая.