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РФПИ совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram

Одним из инвесторов Telegram Павла Дурова стал Российский фонд прямых инвестиций, который вложился в проект совместно с фондом из Абу-Даби. Сумму сделки в фонде не назвали, всего мессенджер привлек более $1 млрд
Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg
Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

В инвестициях в мессенджер Telegram принял участие и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом «РИА Новости» рассказал представитель фонда, не назвав при этом объем вложений.

Основатель Telegram Павел Дуров 23 марта подтвердил, что мессенджеру удалось привлечь от продажи бондов более $1 млрд.

«Еще одна хорошая новость — я рад сообщить, что Telegram собрал более $1 млрд, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут способствовать реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре. Как я сказал при запуске Telegram почти 8 лет назад, конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости — еще один шаг к этой цели», — говорится в заявлении Дурова.

Ранее два инвестиционных фонда из Абу-Даби сообщили, что вложили в компанию Дурова $150 млн. Как сообщили в совместном заявлении компании Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners, они приобрели пятилетние конвертируемые облигации Telegram на $75 млн каждая.

Telegram разместил бонды на $1 млрд
Финансы
Фото:Christoph Hard / imago images / Future Image / ТАСС

«Мы признаем и восхищаемся видением Павла будущего своей компании и работой команды по созданию исключительного продукта и компании. Его непоколебимая сосредоточенность на пользовательском опыте и конфиденциальности, а также на важности этого для каждого бизнес-решения, которое он принимает, является одним из ключей к популярности и успеху Telegram. Пользовательская база Telegram достигла критической массы, которая ставит его в число мировых технологических гигантов», — отметил руководитель инвестиционной программы Mubadala в России и странах СНГ Фарис Сохаил Аль Мазруи.

«За последние семь лет ежемесячная аудитория Telegram выросла с нуля до 500 млн активных пользователей. Это свидетельствует о непоколебимой приверженности руководства созданию платформы, ориентированной на конфиденциальность и удобство пользователей», — заявил Джеймс Манс, финансовый директор и главный операционный директор Abu Dhabi Catalyst Partners.

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Автор
Владислав Гордеев
Павел Дуров Telegram инвестиции
РБК
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