РФПИ создал совместный с Турцией фонд на €900 млн

Российский фонд прямых инвестиций (​РФПИ) совместно с суверенным фондом Турции подписал соглашение о создании совместного российско-турецкого фонда на €900 млн. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает корреспондент РБК.

«Этот фонд поможет нарастить российско-турецкие инвестиции в том числе в нацпроекты России. Деньги будут направлены как в российские проекты, так и в проекты российских компаний в Турции», — сказал он.

Так, по словам Дмитриева, обсуждаются сделки в Турции с «Яндексом», ведутся переговоры с турецкими операторами об открытии гостиниц в России. «Это звучит иронично, но многие из них видят возможность развивать внутренний российский туризм», — заметил глава РФПИ, подчеркнув, что такие инвестиции обсуждаются с компанией Ryxos.

Создание фонда обсуждалось с 2015 года. В августе 2016 года переговоры были возобновлены. Меморандум о создании фонда был подписан в марте 2017 года. Тогда сообщалось, что суверенный фонд Турции и РФПИ вложат в его создание до $500 млн каждый.