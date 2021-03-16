«Китайский Uber» решил запуститься в 100 российских городах

Уже в ближайшем будущем сервис может заработать более чем в 20 городах, в том числе в нескольких миллионниках, заявил РБК операционный директор DiDi в России Даниил Петин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2021 году число городов России, где такси можно заказать через сервис DiDi, должно увеличиться с нынешних 16 до более чем сотни. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК операционный директор DiDi в России Даниил Петин.

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По словам Петина, уже в ближайшем будущем сервис может заработать более чем в 20 городах, среди которых будет и несколько миллионников.

«Среди них, например, Краснодар, Уфа, Воронеж и, может быть, Красноярск. До конца года планируем запустить более ста городов в России», — сказал представитель сервиса.

Первым городом, где заработал DiDi, стала Казань в августе 2020 года. С тех пор возможность пользоваться сервисом также получили жители и гости Белгорода, Брянска, Владимира, Ижевска, Йошкар-Олы, Курска, Липецка, Набережных Челнов, Оренбурга, Пензы, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы и Чебоксар. Выход на рынки Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшее время не планируется.