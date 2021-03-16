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«Китайский Uber» решил запуститься в 100 российских городах

Уже в ближайшем будущем сервис может заработать более чем в 20 городах, в том числе в нескольких миллионниках, заявил РБК операционный директор DiDi в России Даниил Петин
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2021 году число городов России, где такси можно заказать через сервис DiDi, должно увеличиться с нынешних 16 до более чем сотни. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК операционный директор DiDi в России Даниил Петин.

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По словам Петина, уже в ближайшем будущем сервис может заработать более чем в 20 городах, среди которых будет и несколько миллионников.

«Среди них, например, Краснодар, Уфа, Воронеж и, может быть, Красноярск. До конца года планируем запустить более ста городов в России», — сказал представитель сервиса.

Первым городом, где заработал DiDi, стала Казань в августе 2020 года. С тех пор возможность пользоваться сервисом также получили жители и гости Белгорода, Брянска, Владимира, Ижевска, Йошкар-Олы, Курска, Липецка, Набережных Челнов, Оренбурга, Пензы, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы и Чебоксар. Выход на рынки Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшее время не планируется.

Стали известны сроки запуска «китайского Uber» в первых городах России
Технологии и медиа
Фото: Jorge Villegas / Xinhua / ZUMA / ТАСС

«Москва и Санкт-Петербург определенно очень интересные рынки. Это большие города, это не столько столицы Европы, это мировые столицы. Пока мы присматриваемся к этим рынкам», — добавил Петин.

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Агрегатором такси DiDi владеет китайская компания Didi Chuxing. О том, что сервис может заработать и в России, еще в 2017 году говорил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В ноябре 2016-го РФПИ через Российско-китайский инвестиционный фонд вложился в Didi Chuxing (размер инвестиций не раскрывался). В декабре 2019 года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России — ООО «Диди Мобилити Рус».

Незадолго до запуска сервиса DiDi в Казани генеральный директор агрегатора Gett в России Анатолий Сморгонский заявил РБК, что выход на рынок китайского агрегатора обострит конкуренцию.

В то же время депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предупредил о необходимости из-за прихода в Россию DiDi принятия мер защиты отечественных компаний. «Очевидно, что в России DiDi будет жесточайше демпинговать, выжигать поляну от конкурентов. Ресурсов у китайских бизнесменов для этого достаточно», — отметил он. Горелкин добавил, что у этого агрегатора в Китае больше 400 млн клиентов, поэтому финансовая база позволяет устанавливать цены «ниже любого вменяемого порога».

По данным Аналитического центра при правительстве, в 2019 году (последняя публичная статистика) агрегаторы занимали порядка 60% легального рынка такси. Самая большая доля была у «Яндекс.Такси» — 27%, у «Везёт» — 12%, у такси «Максим» — 9%, у Gett — 5%, у «Ситимобил» — 1%. Прочие агрегаторы делили оставшиеся 6% рынка. После покупки «Везёт» доля «Яндекс.Такси» на всем рынке такси может вырасти до 40%, оценивал аналитический центр, оговариваясь, что позиции сервисов различаются в зависимости от размера города.

По оценке «ВТБ Капитала», в 2020 году доля «Везёт» могла снизиться до 5–6% вместе с общим сокращением объема рынка таксомоторных перевозок до 35–41 млрд руб. и уменьшением числа поездок на такси в связи с пандемией.

Авторы
Евгений Калюков, Андрей Левченко
didi такси
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