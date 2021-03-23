РФПИ и арабский фонд сообщили об инвестициях в Telegram

Фото: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках российско-эмиратской инвестиционной платформы. Об этом говорится в поступившем в РБК совместном заявлении фондов.

Ранее вице-президент Telegram Илья Перекопский в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что РФПИ приобрел облигации Telegram. Представитель компании сообщил РБК, что фонд связывался с командой мессенджера по поводу инвестирования, однако в размещении не участвовал.

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