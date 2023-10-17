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Россия и Китай создали фонд инвестиций в авиацию, космос и big data

РФПИ: Россия и Китай создали фонд инвестиций в авиацию, космос и big data
Фото: Ding Ting / Global Look Press
Фото: Ding Ting / Global Look Press

Россия совместно с Китаем создает фонд для инвестиций в авиастроение, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Объем фонда составит 100 млрд руб. Он займется инвестициями в проекты в обеих странах в их национальных валютах. Вложения в Россию и Китай будут осуществляться в равном объеме.

О создании фонда РФПИ объявил на фоне визита президента Владимира Путина в Китай.

«Помимо авиационной индустрии, Фонд будет осуществлять инвестиции в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и «больших данных». Вложения в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в равном объеме», — говорится в пресс-релизе.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал об успешных совместных инвестиционных проектах Москвы и Пекина. В качестве примера он привел строительство первого российско-китайского железнодорожного моста через реку Амур и создание нового международного транспортного коридора.

Это не первый раз, когда Россия и Китай создают совместный инвестиционный фонд. В 2015 году РФПИ и China Construction Bank Corporation договорились о создании фонда, через который планировалось инвестировать в российскую экономику $20 млрд. Объем самого фонда составил $2 млрд. Часть денег на инвестиции выделял фонд, остальное — кредиты китайских банков.

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РФПИ Китай фонды Инвестиции авиация
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