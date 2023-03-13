Российский суверенный фонд продал долю в InfoWatch Натальи Касперской

InfoWatch Натальи Касперской выкупила долю Российского фонда прямых инвестиций в своем капитале и намерена ликвидировать несколько юрлиц. В InfoWatch указывают на «концептуальный сдвиг парадигмы» российского ИТ-рынка

Наталья Касперская (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Одно из юрлиц группы InfoWatch, АО «Инфовотч», получило 4,17% в своей управляющей компании, следует из данных СПАРК. Это связано с выкупом доли, ранее принадлежавшей Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), рассказала РБК президент InfoWatch и председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.

По ее словам, фонд был небольшим акционером «Инфовотч». «Еще при входе РФПИ в капитал оговаривалось, что по истечении пяти лет мы будем иметь возможность или выкупить акции, или продать их, или сделать IPO. Как у госфонда, у них есть требования по монетизации через несколько лет. Мы предпочли выкупить свои акции. Считаю, что РФПИ помог нам на этапе становления, в решении наших многих задач. Далее его нахождение в составе акционеров было нецелесообразным», — отметила Касперская. Представитель РФПИ отказался от комментариев.

Компания была основана в декабре 2003 года в составе «Лаборатории Касперского» и через три года стала полностью самостоятельной организацией. В 2011 году в связи с ростом бизнеса была структурно преобразована в группу компаний. АО «Инфовотч» на 99,98% принадлежит ООО «Инфовотч управление активами», которое, в свою очередь, на 95,8% принадлежит Наталье Касперской (оставшиеся 4,17% — у АО «Инфовотч»). По итогам 2021 года выручка АО составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 116 млн руб.

Об инвестиции со стороны РФПИ группа InfoWatch объявила в марте 2017 года. Предполагалось, что средства направят в капитал группы для увеличения ее экспортного потенциала и локализации продуктов и решений в области обеспечения информационной безопасности организаций на иностранных рынках, а также для открытия офисов компании на ключевых рынках сбыта, включая страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Участники не раскрывали сумму сделки и долю, которую получил РФПИ. По данным источников «Ведомостей», фонд получил 3,75% группы InfoWatch при оценке приблизительно в 50 млн руб. за 1%, то есть в целом InfoWatch могла привлечь до 187,5 млн руб.

Российский фонд прямых инвестиций был основан в июне 2011 года для осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. 28 февраля прошлого года власти США ввели блокирующие санкции против фонда и его главы Кирилла Дмитриева.

Касперская подчеркнула, что выход не был связан с санкциями — сделка состоялась в марте прошлого года, еще до объявления об ограничениях в отношении РФПИ.

На вопрос РБК, рассматривается ли продажа InfoWatch, Касперская отвечает отрицательно: «Возможность продажи не рассматриваем — сейчас не тот момент: у нас много задач, и мы их решаем. Возможность покупок — да, в рамках наших текущих продуктовых линеек. У InfoWatch несколько направлений: защита информации, защита АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом. — РБК), корпоративные межсетевые экраны. Внутри этих линеек появляются более узкие задачи, например отражение нового вида угроз. Мы рассматриваем возможность приобретения небольших команд или технологий для решения таких задач. Сейчас ведем переговоры с парой коллективов о возможной покупке технологии».

По оценке директора Advance Capital Артура Шубаева, в феврале 2022 года доля примерно 4% InfoWatch могла стоить 250–300 млн руб.

Какие еще изменения произошли в InfoWatch

По данным СПАРК, АО «Инфовотч» также увеличило долю в ООО «ВБ» до 100% и снизило до 20% долю в ООО «АИВ». Наталья Касперская объяснила, что ВБ было совместным предприятием, «попыткой сделать проект в области финтеха», в котором в 2018 году был бум. «Но совместное предприятие оказалось не очень успешным. И существование этого юрлица стало нецелесообразным. Была выкуплена оставшаяся доля у второго партнера, компанию намерены ликвидировать», — рассказала Касперская. Изменение долей в АИВ — «Академии Инфовотч» — она не прокомментировала, но уточнила, что «Академию» планируется активно развивать и дальше.

Кроме того, были ликвидированы «дочки» «Инфовотч-Волга» и «Финтех-Форенсика». По словам Касперской, «Финтех-Форенсика» занималась направлением, «в котором не очень разбирались». «Инфовотч-Волга» — это региональное подразделение, содержать которое стало экономически нецелесообразно после изменений законодательства, поэтому было решено консолидировать все региональные «дочки».