Российский суверенный фонд продал долю в InfoWatch Натальи Касперской
Одно из юрлиц группы InfoWatch, АО «Инфовотч», получило 4,17% в своей управляющей компании, следует из данных СПАРК. Это связано с выкупом доли, ранее принадлежавшей Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), рассказала РБК президент InfoWatch и председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.
По ее словам, фонд был небольшим акционером «Инфовотч». «Еще при входе РФПИ в капитал оговаривалось, что по истечении пяти лет мы будем иметь возможность или выкупить акции, или продать их, или сделать IPO. Как у госфонда, у них есть требования по монетизации через несколько лет. Мы предпочли выкупить свои акции. Считаю, что РФПИ помог нам на этапе становления, в решении наших многих задач. Далее его нахождение в составе акционеров было нецелесообразным», — отметила Касперская. Представитель РФПИ отказался от комментариев.
Компания была основана в декабре 2003 года в составе «Лаборатории Касперского» и через три года стала полностью самостоятельной организацией. В 2011 году в связи с ростом бизнеса была структурно преобразована в группу компаний. АО «Инфовотч» на 99,98% принадлежит ООО «Инфовотч управление активами», которое, в свою очередь, на 95,8% принадлежит Наталье Касперской (оставшиеся 4,17% — у АО «Инфовотч»). По итогам 2021 года выручка АО составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 116 млн руб.
Об инвестиции со стороны РФПИ группа InfoWatch объявила в марте 2017 года. Предполагалось, что средства направят в капитал группы для увеличения ее экспортного потенциала и локализации продуктов и решений в области обеспечения информационной безопасности организаций на иностранных рынках, а также для открытия офисов компании на ключевых рынках сбыта, включая страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Участники не раскрывали сумму сделки и долю, которую получил РФПИ. По данным источников «Ведомостей», фонд получил 3,75% группы InfoWatch при оценке приблизительно в 50 млн руб. за 1%, то есть в целом InfoWatch могла привлечь до 187,5 млн руб.
Российский фонд прямых инвестиций был основан в июне 2011 года для осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. 28 февраля прошлого года власти США ввели блокирующие санкции против фонда и его главы Кирилла Дмитриева.
Касперская подчеркнула, что выход не был связан с санкциями — сделка состоялась в марте прошлого года, еще до объявления об ограничениях в отношении РФПИ.
На вопрос РБК, рассматривается ли продажа InfoWatch, Касперская отвечает отрицательно: «Возможность продажи не рассматриваем — сейчас не тот момент: у нас много задач, и мы их решаем. Возможность покупок — да, в рамках наших текущих продуктовых линеек. У InfoWatch несколько направлений: защита информации, защита АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом. — РБК), корпоративные межсетевые экраны. Внутри этих линеек появляются более узкие задачи, например отражение нового вида угроз. Мы рассматриваем возможность приобретения небольших команд или технологий для решения таких задач. Сейчас ведем переговоры с парой коллективов о возможной покупке технологии».
По оценке директора Advance Capital Артура Шубаева, в феврале 2022 года доля примерно 4% InfoWatch могла стоить 250–300 млн руб.
Какие еще изменения произошли в InfoWatch
По данным СПАРК, АО «Инфовотч» также увеличило долю в ООО «ВБ» до 100% и снизило до 20% долю в ООО «АИВ». Наталья Касперская объяснила, что ВБ было совместным предприятием, «попыткой сделать проект в области финтеха», в котором в 2018 году был бум. «Но совместное предприятие оказалось не очень успешным. И существование этого юрлица стало нецелесообразным. Была выкуплена оставшаяся доля у второго партнера, компанию намерены ликвидировать», — рассказала Касперская. Изменение долей в АИВ — «Академии Инфовотч» — она не прокомментировала, но уточнила, что «Академию» планируется активно развивать и дальше.
Кроме того, были ликвидированы «дочки» «Инфовотч-Волга» и «Финтех-Форенсика». По словам Касперской, «Финтех-Форенсика» занималась направлением, «в котором не очень разбирались». «Инфовотч-Волга» — это региональное подразделение, содержать которое стало экономически нецелесообразно после изменений законодательства, поэтому было решено консолидировать все региональные «дочки».
Наталья Касперская в беседе с РБК также рассказала:
О выручке InfoWatch и числе клиентов
По словам Касперской, по предварительным данным, выручка компании выросла на 16% по сравнению с 2021-м, до 2,2 млрд руб. «Резкого роста числа заказчиков у нас не было, потому что доля иностранного программного обеспечения в системах защиты от утечек составляла около 2%, уход иностранцев с рынка на нас существенно не сказался. В отрасли информационной безопасности есть сегменты, где иностранцев было много, например в сегменте «межсетевые экраны». Для нас это внезапно вылилось в выход в новый сегмент бизнеса. В продукте защиты АСУ ТП InfoWatch ARMA есть межсетевой экран для промышленного сегмента, после начала спецоперации наши клиенты стали просить дать им возможность использовать его в качестве корпоративного. В результате к концу года мы внесли в продукт необходимые для этого изменения, и теперь в линейке есть и промышленный, и корпоративный межсетевой экран».
Об ожиданиях от российского ИТ-рынка
Наталья Касперская отмечает, что компания наблюдает «концептуальный сдвиг парадигмы»: «Раньше в топ-100 игроков рынка было около 30% иностранных вендоров и еще больше тех, кто перепродает их продукцию. Вместе с системными интеграторами, которые в основном занимались внедрением иностранных продуктов, зарубежные решения составляли до 70% ИТ-рынка России. Сейчас это ломается. Общий объем рынка упал в прошлом году и, скорее всего, упадет в этом, но это не страшно, поскольку деньги, которые зарабатывали иностранные производители, уходили за рубеж. Сейчас же больше выручки от ИТ будет оставаться в стране. В категориях реальной маржинальности рынок очень существенно вырастет».
Касперская также ожидает «структурных изменений рынка»: «Некоторые российские производители, например, выросли в три-четыре раза на теме импортозамещения. Раньше они были вендором третьего эшелона, а сейчас стали единственными. Очевидно, и конкуренция будет видоизменяться».
Как компании могут обезопасить себя от сливов информации
«100-процентной защиты в информационной безопасности не существует. Если кто-то дает 100-процентную гарантию, он врет. Мы можем только снижать риски утечки информации. Системы защиты от утечек позволяют выявлять и частично блокировать риски, а далее с ними должны работать люди, которые анализируют причину передачи информации».
Есть ли способы обезопасить себя от кражи данных «умными» устройствами
«Только утопив их. (Шутка.) Что такое голосовые колонки? Это система, оснащенная микрофонами, чтобы слушать голос пользователя. Она слушает и передает все данные в облако, поскольку она маленькая и у нее не хватает памяти для обработки данных на устройстве. В облаке информация обрабатывается и, конечно, хранится. Получается, что все, что человек говорит, прослушивается, потом обрабатывается и хранится на внешних серверах. Некоторые устройства имеют еще и видео. Что не подслушала колонка, подсмотрел «умный» телевизор. Вопрос: нужна ли вам голосовая колонка? Зачем ставить себе шпионское устройство? Настолько ли этот функционал окупает то, что нужно каждую минуту думать, не сказал ли ты чего-то лишнего?»