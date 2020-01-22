РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов. О реформировании фонда объявил его глава Кирилл Дмитриев на сессии Strategic Outlook on Russia («Россия: стратегический прогноз») Всемирного экономического форума в Давосе. РБК следил за трансляцией дискуссии.
«Мы впервые объявляем, что наш фонд будет инвестировать в проекты с участием только российских инвесторов, а не обязательно иностранных», — заявил Дмитриев, уточнив, что участие в таких проектах должно быть одобрено наблюдательным советом фонда. Расширение возможностей фонда позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты, пояснил Дмитриев.
Также совместно с Минфином РФПИ планирует создать Инфраструктурный фонд, который может начать работу уже в этом году, рассказал Дмитриев. Фонд будет финансировать до 20% расходов на крупные проекты, а средства будут возвращаться государству через налоги от них. Ожидаемый объем инвестиций Инфраструктурного фонда может составить до 600 млрд руб. за пять лет, уточнил глава РФПИ.
Прямые иностранные инвестиции в Россию сократились с $55 млрд в 2011–2013 годах до $19 млрд в 2015–2018 годах. Впрочем, по последней оценке ЦБ, прямые иностранные инвестиции в российские компании составили $26,9 млрд в 2019 году, увеличившись в 4,6 раза по сравнению с 2018 годом.
Значительная часть таких инвестиций — 23%, по оценке Копенгагенского университета, — является мнимыми иностранными: это деньги российских инвесторов, вложенные через иностранные юрисдикции. Кроме того, более половины иностранных инвестиций — это реинвестирование существующих инвестиций, а не новые вложения, следует из данных ЦБ.