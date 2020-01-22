РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций будет участвовать в проектах без зарубежных партнеров. Их участие гарантировало, что фонд будет вкладываться не в политические проекты, а в эффективные и доходные, поясняли топ-менеджеры

Кирилл Дмитриев (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов. О реформировании фонда объявил его глава Кирилл Дмитриев на сессии Strategic Outlook on Russia («Россия: стратегический прогноз») Всемирного экономического форума в Давосе. РБК следил за трансляцией дискуссии.

«Мы впервые объявляем, что наш фонд будет инвестировать в проекты с участием только российских инвесторов, а не обязательно иностранных», — заявил Дмитриев, уточнив, что участие в таких проектах должно быть одобрено наблюдательным советом фонда. Расширение возможностей фонда позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты, пояснил Дмитриев.

Также совместно с Минфином РФПИ планирует создать Инфраструктурный фонд, который может начать работу уже в этом году, рассказал Дмитриев. Фонд будет финансировать до 20% расходов на крупные проекты, а средства будут возвращаться государству через налоги от них. Ожидаемый объем инвестиций Инфраструктурного фонда может составить до 600 млрд руб. за пять лет, уточнил глава РФПИ.