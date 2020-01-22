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РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций будет участвовать в проектах без зарубежных партнеров. Их участие гарантировало, что фонд будет вкладываться не в политические проекты, а в эффективные и доходные, поясняли топ-менеджеры
Кирилл Дмитриев (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов. О реформировании фонда объявил его глава Кирилл Дмитриев на сессии Strategic Outlook on Russia («Россия: стратегический прогноз») Всемирного экономического форума в Давосе. РБК следил за трансляцией дискуссии.

«Мы впервые объявляем, что наш фонд будет инвестировать в проекты с участием только российских инвесторов, а не обязательно иностранных», — заявил Дмитриев, уточнив, что участие в таких проектах должно быть одобрено наблюдательным советом фонда. Расширение возможностей фонда позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты, пояснил Дмитриев.

Также совместно с Минфином РФПИ планирует создать Инфраструктурный фонд, который может начать работу уже в этом году, рассказал Дмитриев. Фонд будет финансировать до 20% расходов на крупные проекты, а средства будут возвращаться государству через налоги от них. Ожидаемый объем инвестиций Инфраструктурного фонда может составить до 600 млрд руб. за пять лет, уточнил глава РФПИ.

Прямые иностранные инвестиции в Россию сократились с $55 млрд в 2011–2013 годах до $19 млрд в 2015–2018 годах. Впрочем, по последней оценке ЦБ, прямые иностранные инвестиции в российские компании составили $26,9 млрд в 2019 году, увеличившись в 4,6 раза по сравнению с 2018 годом.

Значительная часть таких инвестиций — 23%, по оценке Копенгагенского университета, — является мнимыми иностранными: это деньги российских инвесторов, вложенные через иностранные юрисдикции. Кроме того, более половины иностранных инвестиций — это реинвестирование существующих инвестиций, а не новые вложения, следует из данных ЦБ.

Иностранцы как гарантия качества вложений

РФПИ создан в 2011 году по инициативе президента и премьера. Согласно основному мандату, фонд инвестирует только при наличии международного соинвестора в соотношении 1:1. «Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию», — указано на сайте фонда.

За 2019 год РФПИ и партнеры инвестировали свыше 365 млрд руб. в более чем 20 проектов в России. Дмитриев прогнозировал значительный рост инвестиций в 2020 году.

В 2011 году, сразу после создания фонда, Дмитриев допускал, что фонд может вкладывать в проекты только с российским участием. «Задача фонда — максимально привлекать иностранные инвестиции, но в то же время мы не будем дискриминировать по отношению к российским инвесторам, — рассказывал он сразу после своего назначения на пост главы РФПИ. — Фонд в основном будет соинвестировать совместно с иностранными инвесторами в российские компании, при необходимых одобрениях возможны также сделки и только с российскими соинвесторами».

Соинвестирование было ключевой гарантией того, что фонд будет инвестировать бюджетные деньги не в политически значимые проекты, а в эффективные и доходные. «Лоббисты предлагали РФПИ вложиться в сомнительные проекты, РФПИ всегда на это отвечал: хорошо, только найдите иностранцев, готовых в проект вложить», — поясняли топ-менеджеры фонда.

Идея возможной реформы фонда — разрешить РФПИ все же инвестировать самостоятельно или с российскими партнерами — обсуждалась осенью 2014-го. Поручение проработать этот вопрос давал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как рассказывал Дмитриев в 2018 году, когда инвестирует РФПИ, деньги возвращаются государству с коэффициентом 3:1 — на каждый вложенный рубль государство получает 3 руб. через пять—семь лет. «Мы возвращаем рубль вложений, еще рубль зарабатываем за счет доходности инвестиций, плюс рубль государство получает за счет повышения налогооблагаемой базы, которая существенно растет в том числе потому, что РФПИ привлекает на каждый рубль 9 руб. от партнеров», — пояснял Дмитриев.

Авторы: Ольга Агеева, Анна Гальчева
Теги: РФПИ, прямые иностранные инвестиции, деловой климат, Кирилл Дмитриев
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