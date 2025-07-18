ЕС ввел полный запрет на транзакции с РФПИ и его дочерними компаниями

Фото: Paul Ellis / Getty Images

Европейский союз одобрил введение 18-го пакета санкций, среди которых — полный запрет любых транзакций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

Помимо этого, санкции запретят проводить транзакции с 22 российскими банками и использовать газопроводы системы «Северный поток».

«Санкции, одобренные в пятницу послами в Брюсселе, запрещают операции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними компаниями, а также прямое и косвенное использование подводного газопровода «Северный поток», который в настоящее время закрыт», — говорится в публикации.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала новый пакет «одним из самых жестких».

В марте 2022 года ЕС включил РФПИ и его генерального директора Кирилла Дмитриева в список санкций сразу после начала российской военной операции на Украине. Ограничения изначально запрещали европейским компаниям участвовать в проектах, софинансируемых фондом, а также вводили другие меры воздействия против финансового и инвестиционного участия РФПИ на территориях стран ЕС.



В мае 2024 года Европейский суд отклонил иск РФПИ об отмене этих санкций, подтвердив законность ограничительных мер. В июле 2025 года санкции были значительно расширены: был введен полный запрет на любые транзакции с РФПИ, его дочерними компаниями и рядом российских банков.

Под санкции также попали 105 танкеров так называемого теневого флота, которые Брюссель связывает с поставками российской нефти. Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

Также, по словам Каллас, представителям стран Евросоюза удалось согласовать снижение потолка цен на нефть из России. Обновленные параметры она не уточнила, но Reuters со ссылкой на источники сообщил, что речь идет о $47,6 за баррель. Сейчас потолок цен составляет $60 за баррель.

Россия считает санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ЕС, заявил, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя подобные односторонние ограничения противоречат закону.