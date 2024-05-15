Суд ЕС не снял санкции с РФПИ
Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) об исключении из санкционного списка Евросоюза, следует из решения, опубликованного на сайте суда.
Фонд утверждает, что санкции против него незаконны. В частности, в РФПИ заявили, что у ЕС не было «достаточно прочной фактической основы» для введения ограничений и Европейский совет, утвердив их, злоупотребил полномочиями.
В фонде считают, что санкции «несоразмерно» ограничивают свободу ведения бизнеса. Кроме того, одной из претензий РФПИ стало то, что совет ЕС не соблюдал право фонда на эффективную судебную защиту.
Суд отклонил иск РФПИ.
Евросоюз, а также США и Великобритания ввели санкции против РФПИ вскоре после начала военной операции на Украине. Компаниям из ЕС запрещается инвестировать в проекты, которые софинансирует фонд.
Слушания по иску РФПИ начались в суде ЕС в сентябре 2023 года.
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