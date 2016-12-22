«ФосАгро» и РФПИ договорились о поставках удобрений в Индию на $1 млрд

Компания «ФосАгро» совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), суверенным фондом России и индийской компанией Indian Potash договорились о заключении контракта, который предусматривает совместные инвестиции в производство минеральных удобрений на территориях России и Индии. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.
«В рамках соглашения стороны рассмотрят возможность совместной реализации перспективных инвестиционных проектов в секторе производства минеральных удобрений, включая строительство производственных мощностей и сопутствующей инфраструктуры, а также внедрение передовых технологий в России и Индии», — говорится в сообщении.
Помимо этого в контракте предусматриваются долгосрочные поставки продукции «ФосАрго» в Индию. В РФПИ уточнили, что объем поставок удобрений может составить 2 млн т в период с 2019 по 2021 год, совокупная стоимость которых оценивается в $1 млрд.
Представитель «ФосАгро» заявил РБК, что Индия, как давний партнер России, готова нарастить объемы и ассортимент чистых фосфорных удобрений. По его словам, этому будет способствовать отмена 5-процентной пошлины на российские удобрения, о чем Москва и Нью-Дели ведут переговоры.
«ФосАгро» заключило первый крупный контракт на поставку в Индию 1,2 млн т минеральных удобрений в 2008 году, он позволил обеспечить загрузку мощностей компании в кризис на 50%. В 2010 году компания заключила в Индии контракт на $1,5 млрд.