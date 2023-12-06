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Финансы ,  
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РФПИ с Саудовской Аравией решили вложить ₽1 трлн в российские проекты

Дмитриев: РФПИ с Саудовской Аравией вложат ₽1 трлн в российские проекты
РФПИ и саудовские инвесторы вложили в российские проекты ₽1 трлн за восемь лет, теперь они планируют направить на развитие проектов в России ту же сумму за два года
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами из Саудовской Аравии планирует проинвестировать в проекты в России более 1 трлн руб., в результате чего портфель совместных инвестиций будет удвоен. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, говорится в поступившем в РБК сообщении фонда.

Дмитриев подчеркнул, что изначально РФПИ рассматривал ближневосточный регион в качестве одного из основных направлений и взаимодействовал по наведению «мостов» между Москвой и ведущими государствами региона.

С 2015-го фонд вместе с партнерами из Саудовской Аравии поддержали свыше 40 проектов в России, их общая стоимость — более 1 трлн руб., а 12 их них были реализованы с нуля.

«Совместные инвестиции РФПИ и партнеров из Саудовской Аравии позволили создать более 200 тыс. рабочих мест, при этом совокупная выручка компаний, в которые были направлены эти инвестиции, составила 4,2 трлн руб. по итогам 2022 года, что соответствует 3% ВВП России», — добавил Дмитриев.

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Президент Владимир Путин 6 декабря посетит Саудовскую Аравию. Дмитриев рассказал журналистам, что инвестиции ОАЭ и Саудовской Аравии «являются важным примером для других стран, которые тоже будут наращиваться, мы ожидаем, в ближайшие несколько лет», а визит президента является «очень важной поездкой в очень важное время».

В октябре РФПИ сообщал о создании совместного с Китаем фонда для инвестиций в авиастроение, его объем составил 100 млрд руб. Он займется инвестициями в проекты в обеих странах в их национальных валютах. Вложения в Россию и Китай будут осуществляться в равном объеме.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Саудовская Аравия РФПИ Инвестиции

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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