Фото: Илья Питалев / РИА Новости

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Что такое Курская АЭС

Курская АЭС — это атомная электростанция, расположенная на правом берегу реки Сейм в городе Курчатов (в 40 км к западу от Курска и 65 км — до украинской границы) в Курской области. Это одна из крупнейших атомных станций в России, она обеспечивает энергией 19 регионов Центрального федерального округа и 90% промышленных предприятий Курской области, на нее приходится более 50% всей установленной мощности электростанций Черноземья. В 2023 году станция выработала около 20 млрд кВтч электроэнергии (примерно 10% от всей энергии, которые за тот же период выработали все 10 действующих российских АЭС).

Атомная станция состоит из четырех энергоблоков, но сейчас работают только два из них: другие два остановили в 2021 и 2024 году, поскольку вышел срок их эксплуатации. Общая мощность рабочих энергоблоков — 2000 мВт. Ожидается, что они проработают до 2033 и 2035 года. В обслуживании станции занято почти 5 тыс. человек.

Город-спутник при станции, Курчатов, — третий по величине населенный пункт Курской области. Там живет почти 40 тыс. человек.

История строительства Курской АЭС

В 1960-х в Центральной России не было своей электростанции, а промышленные предприятия Курской магнитной аномалии нуждались в собственном источнике электропитания. Сначала советские власти запланировали построить в регионе государственную районную электростанцию (ГРЭС) — тепловую электростанцию, которая в качестве топлива использует уголь или газ. Однако на этапе проектирования стало ясно, что вблизи ГРЭС нет достаточных источников органического топлива, а возить его из отдаленных регионов невыгодно. Тогда руководство страны решило вместо тепловой электростанции построить атомную — в сентябре 1966 года в газете «Правда» было опубликовано соответствующее постановление Президиума ВС СССР.

Научной стороной строительства руководил Курчатовский институт, основную часть проекта разработал «Атомэнергопроект», реакторы конструировал Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники (НИКИЭТ; ныне имени Н. А. Доллежаля). Подготовительные работы начались весной 1968 года, а само строительство — в 1970-м. В 1971 году поселок, где разместились строители, назвали Курчатов — в честь физика Игоря Курчатова, «отца» советской ядерной бомбы. В производстве оборудования для основных и вспомогательных объектов было задействовано до 600 предприятий СССР.

В январе 1972 года в связи с задержками с поставками и нехваткой трудовых ресурсов власти объявили проект Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Это означало, что строительство для правительства был приоритетным и его должны были оперативно снабжать необходимыми материалами и оборудованием. На стройку несколько раз приезжал министр энергетики СССР Петр Непорожний.

Одновременно создавалось Курское водохранилище — вода была нужна, чтобы охлаждать реакторы. Для этого русло Сейма отвели на 10 км.

19 декабря 1976 года первый энергоблок Курской АЭС дал первый промышленный ток. К тому моменту на строительстве работало до 13 тыс. человек. Блок был принят в эксплуатацию в январе 1977-го и выведен на проектную мощность в октябре того же года. В январе 1979-го начал вырабатывать электричество второй блок, в октябре 1983-го — третий, а в декабре 1985-го — четвертый. Все эти энергоблоки были модернизированы в 1994-2009 годы.

Строительство 5-го и 6-го энергоблоков

В декабре 1985 года начали строить пятый, а в июле 1986-го — шестой энергоблок. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС работу над ними приостановили.

К тому моменту пятый энергоблок находился уже в высокой степени готовности. Если все работы над 6-м энергоблоком были окончательно прекращены в декабре 1993-го, то строительство 5-го блока несколько раз пытались возобновить, но так и не довели до конца. Наконец, в марте 2012 года «Росатом» объявил, что не будет достраивать энергоблок № 5: это оказалось экономически нецелесообразно, к тому же реактор РБМК-1000, который должен был составить основу энергоблока, на тот момент уже считался устаревшим.

В 2019 году Данила Козловский снимал на пятом энергоблоке фильм «Чернобыль»: выбор локации был обусловлен тем, что Курскую и Чернобыльскую АЭС строили по одному проекту, а города Курчатов и Припять похожи друг на друга.

Строительство Курской АЭС-2

Поскольку власти отказались достраивать пятый и шестой энергоблоки, а срок эксплуатации первых четырех подходил к концу, в 2013-м правительство решило взамен построить в селе Макаровка Курчатовского района области станцию замещения — Курскую АЭС-2 в составе четырех новых энергоблоков. Главный конструктор новой станции — бюро «Гидропресс», научный руководитель — Курчатовский институт, разработчик инженерного проекта — «Атомэнергопроект».

На КАЭС-2 установят реакторы типа ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор, типовой оптимизированный информатизированный). Это самые мощные реакторы в России. Их мощность — 1255 мВт каждый, при этом они дешевле в строительстве и обслуживании, чем, например, ВВЭР-1200.

Строительство первого энергоблока станции началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2019-го. Предполагается, что станция из четырех энергоблоков полностью заработает к 2035 году. По плану она должна будет обеспечивать близлежащие регионы энергией до 2100 года.

В июле 2024 года на первом энергоблоке АЭС загрузили имитаторы ядерного топлива — копии промышленных тепловыделяющих сборок, но без урана. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в сентябре назвал физический пуск блока ключевой задачей на год, но к концу года он так и не состоялся. Из-за боевых действий в Курской области ввели режим ЧС, и «Росатом» сократил количество работников на стройплощадке КАЭС-2. В январе 2025 года Лихачев сказал, что «Росатом» готовится к физическому пуску, но стройку тормозят санкции и «агрессия ВСУ в регионе».

ЧП и инциденты на Курской АЭС

В мае 2016 года из-за неисправности турбогенератора временно приостановил работу первый энергоблок Курской АЭС. В феврале 2018 года из-за возгорания трансформатора отключился 4-й энергоблок. В ходе этих инцидентов никто не пострадал.

Нападения на Курскую АЭС

В октябре 2022 года президент Владимир Путин обвинил Киев в совершении «трех терактов в отношении Курской АЭС». Двумя месяцами ранее в ФСБ заявляли о подрыве шести опор высоковольтных линий электропередачи, в результате чего нарушился «технологический процесс функционирования» станции. В октябре следующего года станция сообщила о попытке атаки тремя беспилотниками и повреждении здания склада ядерных отходов.

Ситуация вокруг АЭС обострилась после того, как в начале августа 2024 года украинские войска вторглись в Курскую область и заняли часть ее территории. Боевые действия проходили в нескольких десятках километров от АЭС, при этом украинские войска были замечены в населенных пунктах примерно в 40 км от объекта. В районе станции неоднократно находили обломки сбитых ракет и беспилотников. Однако сама АЭС продолжила работу в штатном режиме.

После начала боев в Курской области российские власти сообщали о подготовке Украиной провокаций на атомной станции и планировании ударов по этому объекту. По версии российского Минобороны, захват АЭС был «одной из приоритетных целей вторжения ВСУ» в область, а участвовать в нем должны были 20 тыс. украинских военных.

В свою очередь, в украинском МИДе подчеркивали, что Киев не собирается атаковать Курскую АЭС. В конце октября 2024-го президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ могли бы захватить станцию, но такой цели у них нет.

Дополнительные меры безопасности на Курской АЭС

Курская АЭС использует реакторы типа РБМК, у которых нет защитной оболочки, что делает активную зону уязвимой и требует повышенных мер безопасности. В радиусе 1,7 км от АЭС находится санитарно-защитная зона. Это территория строгого режима, где нет жилых построек. Границы зоны наблюдения установлены на расстоянии 19 км от станции — в этих пределах находятся Курчатов и еще несколько населенных пунктов, где в общей сложности проживает около 70 тыс. человек.

После начала боевых действий в Украине власти Курчатова в январе 2024-го приняли решение усилить меры безопасности в городе. В частности, жителям запретили развлекательные мероприятия, рыбалку, фото- и видеосъемку в зоне безопасности АЭС. После того, как в регионе начались боевые действия, Росгвардия приняла дополнительные меры по защите электростанции. Местные власти тоже усилили меры безопасности. В частности, они ограничили въезд в город для посторонних лиц, а жителям запретили развлекательные мероприятия, рыбалку, прокаты лодок и катамаранов на водохранилище АЭС.

Визит МАГАТЭ в 2024 году

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Курчатов в августе 2024 года, чтобы осмотреть атомную электростанцию и стройплощадку АЭС-2. Во время его визита в городе прозвучала сирена ракетной опасности. В ходе визита он пришел к выводу, что работа станции «очень близка к нормальной», однако из-за боевых действий «сложилась опасность ядерного инцидента». Глава МАГАТЭ вновь посетил Россию в феврале 2025-го, где встретился с главой «Росатома» в Москве.

Директора АЭС

Юрий Воскресенский (1968–1976)

Владимир Горелихин (1976–1984)

Владимир Гусаров (1984–1997)

Юрий Слепоконь (1997–2008)

Николай Сорокин (2008–2011)

Вячеслав Федюкин (2011–2022)

Александр Увакин (с 2022 года)

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