Украина ответила на обвинения в планах атаковать российские АЭС

МИД Украины: ВСУ не будут атаковать Курскую или Запорожскую АЭС

ВСУ не будут применять «грязную бомбу» или бить по АЭС, сообщил МИД Украины. Ранее харьковская ВГА сообщила о таких планах со ссылкой на допросы украинских военнопленных

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина не имеет ни желания, ни возможности атаковать Курскую и Запорожскую атомные станции, либо применять «грязную бомбу», заявил представитель украинского МИДа Георгий Тихий.

«Мы официально опровергаем эти заявления», — написал он в Х.

О таких планах сообщили в российской администрации Харьковской области, ссылаясь на «результаты допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ». Как утверждают там, пленные рассказали о намерении властей Украины после взрыва обвинить Россию в провокации.

Аналогичную информацию распространило госагентство «РИА Новости» со ссылкой на анонимный источник в неназванном силовом ведомстве. С его слов, целью выбраны хранилища отработанного ядерного топлива, боеприпасы для этой задачи «уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины».

Обвинения в подготовке Украины к использованию «грязной бомбы» выдвигал около двух лет назад, осенью 2022 года, президент Владимир Путин. Киев тогда отверг эти сведения. Этим летом в Минобороны рассказывали, что на территорию Украины ввозят радиохимические вещества, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы».