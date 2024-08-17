Украина ответила на обвинения в планах атаковать российские АЭС
Украина не имеет ни желания, ни возможности атаковать Курскую и Запорожскую атомные станции, либо применять «грязную бомбу», заявил представитель украинского МИДа Георгий Тихий.
«Мы официально опровергаем эти заявления», — написал он в Х.
О таких планах сообщили в российской администрации Харьковской области, ссылаясь на «результаты допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ». Как утверждают там, пленные рассказали о намерении властей Украины после взрыва обвинить Россию в провокации.
Аналогичную информацию распространило госагентство «РИА Новости» со ссылкой на анонимный источник в неназванном силовом ведомстве. С его слов, целью выбраны хранилища отработанного ядерного топлива, боеприпасы для этой задачи «уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины».
Обвинения в подготовке Украины к использованию «грязной бомбы» выдвигал около двух лет назад, осенью 2022 года, президент Владимир Путин. Киев тогда отверг эти сведения. Этим летом в Минобороны рассказывали, что на территорию Украины ввозят радиохимические вещества, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы».
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