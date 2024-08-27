Во время визита Гросси в Курчатов прозвучала сирена ракетной опасности
В Курчатове Курской области во время визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прозвучали сирена и оповещение о ракетной опасности, сообщает ТАСС.
Отбой ракетной опасности последовал спустя некоторое время, передает корреспондент агентства.
По данным ТАСС, Гросси осмотрел Курскую АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 примерно за четыре часа.
По словам корреспондента РБК, Гросси также собирается посетить школу и парк в городе, чтобы оценить, как живут люди в регионе. Затем глава МАГАТЭ отправится в Киев.
Курская АЭС находится вблизи города Курчатов. Гросси прибыл туда 27 августа для осмотра станции. В МАГАТЭ заявили, что он планировал «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» станции, а также пообщаться с ее персоналом и собрать свидетельства того, что АЭС подвергалась атакам. В планы Гросси также входила оценка состояния внешнего источника энергии и дорог к станции.
На фоне боевых действий, которые продолжаются в приграничных районах региона с 6 августа, в МИД России и «Росатоме» заявили о подготовке украинской стороной провокации на Курской АЭС. Президент Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удар по станции в ночь на 22 августа.
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