Во время визита Гросси в Курчатов прозвучала сирена ракетной опасности

Посещение Курской АЭС главой МАГАТЭ Гросси (Фото: пресс-служба Росатома / ТАСС)

В Курчатове Курской области во время визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прозвучали сирена и оповещение о ракетной опасности, сообщает ТАСС.

Отбой ракетной опасности последовал спустя некоторое время, передает корреспондент агентства.

По данным ТАСС, Гросси осмотрел Курскую АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 примерно за четыре часа.

По словам корреспондента РБК, Гросси также собирается посетить школу и парк в городе, чтобы оценить, как живут люди в регионе. Затем глава МАГАТЭ отправится в Киев.

Курская АЭС находится вблизи города Курчатов. Гросси прибыл туда 27 августа для осмотра станции. В МАГАТЭ заявили, что он планировал «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» станции, а также пообщаться с ее персоналом и собрать свидетельства того, что АЭС подвергалась атакам. В планы Гросси также входила оценка состояния внешнего источника энергии и дорог к станции.

На фоне боевых действий, которые продолжаются в приграничных районах региона с 6 августа, в МИД России и «Росатоме» заявили о подготовке украинской стороной провокации на Курской АЭС. Президент Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удар по станции в ночь на 22 августа.