«Росэнергоатом»: второй энергоблок Курской АЭС остановили после 45 лет работы

Второй энергоблок Курской АЭС заглушили после 45 лет работы

Вид на территорию Курской АЭС (Фото: Управление коммуникаций Курской АЭС / ТАСС)

Энергоблок № 2 Курской атомной электростанции (АЭС) планово выведен из режима генерации электроэнергии после 45 лет работы — он был запущен в 1979 году, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Блок с реактором РБМК-1000 был остановлен в 4:01 мск 31 января, так как срок его эксплуатации истек.

«Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России», — говорится в сообщении концерна.

В «Росэнергоатоме» уточнили, что его мощность, как и энергоблока № 1, будет замещена строящимся блоком с реактором ВВЭР-ТОИ.

Энергоблок № 1 Курской АЭС был остановлен в декабре 2021 года.

Физический запуск нового энергоблока № 1 с реактором ВВЭР-ТОИ запланирован на конец 2024 года. В госкорпорации рассказали, что это «самые мощные» энергоблоки в российской атомной энергетике, которые обладают «улучшенными технико-экономическими показателями». В концерне заверили, что потребители «не ощутят замещения выбывающих мощностей».

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Физический запуск реактора подразумевает вывод его на минимально контролируемый уровень мощности и проведение необходимых физических экспериментов по программе физического пуска.

Курская АЭС состоит из четырех энергоблоков, последний из которых был запущен в декабре 1985 года. По данным «Росэнергоатома», на АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий Курской области.