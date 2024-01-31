Второй энергоблок Курской АЭС заглушили после 45 лет работы
Энергоблок № 2 Курской атомной электростанции (АЭС) планово выведен из режима генерации электроэнергии после 45 лет работы — он был запущен в 1979 году, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
Блок с реактором РБМК-1000 был остановлен в 4:01 мск 31 января, так как срок его эксплуатации истек.
«Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России», — говорится в сообщении концерна.
В «Росэнергоатоме» уточнили, что его мощность, как и энергоблока № 1, будет замещена строящимся блоком с реактором ВВЭР-ТОИ.
Энергоблок № 1 Курской АЭС был остановлен в декабре 2021 года.
Физический запуск нового энергоблока № 1 с реактором ВВЭР-ТОИ запланирован на конец 2024 года. В госкорпорации рассказали, что это «самые мощные» энергоблоки в российской атомной энергетике, которые обладают «улучшенными технико-экономическими показателями». В концерне заверили, что потребители «не ощутят замещения выбывающих мощностей».
Физический запуск реактора подразумевает вывод его на минимально контролируемый уровень мощности и проведение необходимых физических экспериментов по программе физического пуска.
Курская АЭС состоит из четырех энергоблоков, последний из которых был запущен в декабре 1985 года. По данным «Росэнергоатома», на АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий Курской области.
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