Власти ограничат въезд в Курчатов и установят блокпосты

Вид на Курскую АЭС (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В ближайшее время въезд в город Курчатов будет ограничен, контроль въезда будет осуществляться на блокпостах, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

По его словам, хотя безопасность Курской АЭС «максимально обеспечена», ВСУ продолжают попытки проникнуть в город. «В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах», — сообщил глава региона.

Курская АЭС в Курчатове — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности на 90% закрывает промышленные потребности Курской области.

Материал дополняется.