Власти ограничат въезд в Курчатов и установят блокпосты
В ближайшее время въезд в город Курчатов будет ограничен, контроль въезда будет осуществляться на блокпостах, сообщил глава региона Алексей Смирнов.
По его словам, хотя безопасность Курской АЭС «максимально обеспечена», ВСУ продолжают попытки проникнуть в город. «В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах», — сообщил глава региона.
Курская АЭС в Курчатове — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности на 90% закрывает промышленные потребности Курской области.
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