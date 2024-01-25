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Военная операция на Украине ,  
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Рядом с Курской АЭС запретят рыбачить и снимать видео

Власти Курской области решили усилить охрану АЭС на время военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: Иван Гущин / ТАСС)

Рядом с Курской атомной электростанцией будет введен особый правовой на время проведения военной операции на Украине, сообщает пресс-служба правительства области.

«В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО», — говорится в сообщении.

Власти планируют ограничить доступ людей в зону безопасности АЭС. Дополнительные ограничения коснутся рыбалки в непредусмотренных местах, а также фото- и видеосъемки на этой территории. Кроме того, проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, которые не связаны с деятельностью и строительством Курской АЭС, будет запрещено.

Власти также планируют дополнительное оснащение зоны безопасности «инженерно-техническими средствами охраны». За нарушение новых требований будет предусмотрена административная ответственность.

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В октябре 2023-uj пресс-служба Курской АЭС сообщила о попытке атаки трех дронов. Позднее МИД заявил, что один из украинских беспилотников, атаковавших АЭС, нес взрывчатку и врезался в склад ядерных отходов, в результате чего были повреждены стены здания.

Остальные БПЛА упали на комплекс административных зданий. По данным «Росэнергоатома», здание получило некритичные повреждения.

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