Рядом с Курской АЭС запретят рыбачить и снимать видео
Рядом с Курской атомной электростанцией будет введен особый правовой на время проведения военной операции на Украине, сообщает пресс-служба правительства области.
«В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО», — говорится в сообщении.
Власти планируют ограничить доступ людей в зону безопасности АЭС. Дополнительные ограничения коснутся рыбалки в непредусмотренных местах, а также фото- и видеосъемки на этой территории. Кроме того, проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, которые не связаны с деятельностью и строительством Курской АЭС, будет запрещено.
Власти также планируют дополнительное оснащение зоны безопасности «инженерно-техническими средствами охраны». За нарушение новых требований будет предусмотрена административная ответственность.
В октябре 2023-uj пресс-служба Курской АЭС сообщила о попытке атаки трех дронов. Позднее МИД заявил, что один из украинских беспилотников, атаковавших АЭС, нес взрывчатку и врезался в склад ядерных отходов, в результате чего были повреждены стены здания.
Остальные БПЛА упали на комплекс административных зданий. По данным «Росэнергоатома», здание получило некритичные повреждения.
Москва возложила ответственность за атаку на Киев.
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