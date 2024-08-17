Глава «Росатома» предупредил МАГАТЭ об угрозах для двух АЭС

Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС ухудшается, ВСУ готовят в отношении них «провокации», заявил Лихачев главе МАГАТЭ. Он пригласил Гросси посетить станции в ближайшее время. Киев опроверг подготовку атак на эти объекты

Алексей Лихачёв и Рафаэль Гросси (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, сообщили РБК в пресс-службе российской госкорпорации.

Лихачев заявил об ухудшении ситуации вокруг обеих атомных станций. По его словам, 17 августа на дорогу рядом с ЗАЭС был сброшен боевой снаряд с украинского беспилотника, также ежедневно фиксируются обстрелы Энергодара и ближайших населенных пунктов. В Курчатове, где находится Курская АЭС, «в результате атаки дрона ВСУ произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства», никто не пострадал. За минувшие сутки в городе 21 раз объявляли воздушную тревогу.

Глава «Росатома» сообщил Гросси о подготовке «провокации со стороны ВСУ» в отношении Запорожской и Курской АЭС. «Подобные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные Рафаэлем Гросси в 2022 году, и тем самым могут нанести непоправимый ущерб авторитету и имиджу атомной энергетики на всей планете», — говорится в сообщении ведомства.

Главу МАГАТЭ пригласили посетить Курскую и Запорожскую АЭС в ближайшее время и «лично оценить ситуацию». Как уточнили в «Росатоме», это вторая беседа Лихачева и Гросси за последнее время — предыдущие консультации состоялись 9 августа.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В российской военной администрации Харьковской области со ссылкой на «результаты допроса военнопленных из 82», а также источники госагентств сообщили, что Киев планирует ударить по АЭС в Курчатове. Минобороны пригрозило «жесткими ответными военными и военно-техническими мерами».

17 августа в пресс-службе ЗАЭС сообщили о сбросе боевого заряда на дорогу рядом со станцией. Директор Юрий Черничук утверждал, что радиационная обстановка находится в норме.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Москва установила контроль над ЗАЭС после начала военной операции на Украине. Осенью 2022 года Запорожская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума, ЗАЭС передали в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на станцию.

Как заявил представитель украинского МИДа Георгий Тихий, у Киева нет желания и возможности атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, а также использовать «грязную бомбу».