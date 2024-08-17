 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава «Росатома» предупредил МАГАТЭ об угрозах для двух АЭС

Гендиректор «Росатома» сообщил главе МАГАТЭ о «планах атаки ВСУ» на две АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС ухудшается, ВСУ готовят в отношении них «провокации», заявил Лихачев главе МАГАТЭ. Он пригласил Гросси посетить станции в ближайшее время. Киев опроверг подготовку атак на эти объекты
Алексей Лихачёв и Рафаэль Гросси
Алексей Лихачёв и Рафаэль Гросси (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, сообщили РБК в пресс-службе российской госкорпорации.

Лихачев заявил об ухудшении ситуации вокруг обеих атомных станций. По его словам, 17 августа на дорогу рядом с ЗАЭС был сброшен боевой снаряд с украинского беспилотника, также ежедневно фиксируются обстрелы Энергодара и ближайших населенных пунктов. В Курчатове, где находится Курская АЭС, «в результате атаки дрона ВСУ произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства», никто не пострадал. За минувшие сутки в городе 21 раз объявляли воздушную тревогу.

Глава «Росатома» сообщил Гросси о подготовке «провокации со стороны ВСУ» в отношении Запорожской и Курской АЭС. «Подобные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные Рафаэлем Гросси в 2022 году, и тем самым могут нанести непоправимый ущерб авторитету и имиджу атомной энергетики на всей планете», — говорится в сообщении ведомства.

Главу МАГАТЭ пригласили посетить Курскую и Запорожскую АЭС в ближайшее время и «лично оценить ситуацию». Как уточнили в «Росатоме», это вторая беседа Лихачева и Гросси за последнее время — предыдущие консультации состоялись 9 августа.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В российской военной администрации Харьковской области со ссылкой на «результаты допроса военнопленных из 82», а также источники госагентств сообщили, что Киев планирует ударить по АЭС в Курчатове. Минобороны пригрозило «жесткими ответными военными и военно-техническими мерами».

17 августа в пресс-службе ЗАЭС сообщили о сбросе боевого заряда на дорогу рядом со станцией. Директор Юрий Черничук утверждал, что радиационная обстановка находится в норме.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Москва установила контроль над ЗАЭС после начала военной операции на Украине. Осенью 2022 года Запорожская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума, ЗАЭС передали в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на станцию.

Как заявил представитель украинского МИДа Георгий Тихий, у Киева нет желания и возможности атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, а также использовать «грязную бомбу».

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Герман Костринский, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Росатом МАГАТЭ Россия Украина Курская АЭС Запорожская АЭС Военная операция на Украине Алексей Лихачев Рафаэль Гросси
Материалы по теме
Минобороны пригрозило жестким ответом в случае удара ВСУ по Курской АЭС
Политика
На ЗАЭС заявили о нормальной радиационной обстановке после атаки дрона
Политика
Украина ответила на обвинения в планах атаковать российские АЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Саакашвили заявил о надежде после обмена заключенными с РоссиейПолитика, 16:54
Клуб Слуцкого нанес лидеру чемпионата Китая первое поражение в сезонеСпорт, 16:46
Пограничники задержали словака, нелегально вывозившего украинцевПолитика, 16:44
Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороныПолитика, 16:38
Axios сообщил, что США рассчитывают на скорое заключение сделки по ГазеПолитика, 16:29
«Ливерпуль» выиграл первый матч в сезоне с новым главным тренеромСпорт, 16:27
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Белгородской области вслед за Курской заработал межсетевой роумингПолитика, 16:10
Отца лучшего молодого игрока Евро-2024 выписали из больницыСпорт, 15:54
Летевший в Цюрих самолет экстренно сел в Астане и съехал на грунтОбщество, 15:51
Глава «Росатома» предупредил МАГАТЭ об угрозах для двух АЭСПолитика, 15:49
СК выявил 10 бывших мигранов-уклонистов после рейда в ПодмосковьеОбщество, 15:41
Умер автор фильмов «Профессия — репортер» Евгений КсензенкоОбщество, 15:32
Зеленский призвал Совет церквей поддержать проект против влияния РоссииПолитика, 15:23