МАГАТЭ: Россия уведомила об обломках дрона в 100 м от хранилища на Курской АЭС

Москва сообщила о падении обломков дрона в 100 м от хранилища Курской АЭС

Обломки сбитого утром 22 августа дрона нашли в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на Курской АЭС. Гросси вновь заявил о «серьезном риске» для безопасности из-за боев

Вид на Курскую АЭС (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии об обломках сбитого рано утром 22 августа беспилотника, найденных в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на Курской атомной электростанции, сообщает МАГАТЭ.

В связи с этим глава агентства Рафаэль Гросси подтвердил намерение посетить АЭС. В ходе посещения он оценит ситуацию и обсудит условия проведения дальнейших мероприятий, которые могут потребоваться для оценки состояния ядерной безопасности на Курской АЭС, уточнили в МАГАТЭ.

«Военная деятельность вблизи атомной электростанции представляет собой серьезный риск для ядерной безопасности. Мой визит на АЭС на следующей неделе предоставит нам своевременный доступ для независимой оценки ситуации», — отметил Гросси.

О том, что Москва проинформировала МАГАТЭ о попытке ВСУ нанести удар по Курской АЭС, сообщил 22 августа российский президент Владимир Путин. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании назвал ситуацию на станции стабильной.

Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатова. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

Из соседствующих с АЭС районов Курской области, как и с приграничных территорий, вывозят жителей. В российском МИДе и «Росатоме» на фоне начавшихся 6 августа боев в Курской области заявили, что Киев готовит провокацию в отношении АЭС. В украинском МИДе эти данные опровергли, заявив, что не имеют ни желания, ни возможности атаковать Курскую атомную электростанцию.

Гросси объяснил необходимость визита на Курскую АЭС «очень серьезным» риском повреждения станции во время боев в регионе, отмечая, что станция расположена в пределах досягаемости украинской артиллерии. По словам главы МАГАТЭ, во время визита он поговорит с руководством станции, осмотрит ее и оценит состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.

Визит ожидается на следующей неделе. После него глава МАГАТЭ отправится в Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.