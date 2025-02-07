Гросси после визита в Киев встретился с главой «Росатома» в Москве

Рафаэль Гросси (слева) и Алексей Лихачев (Фото: Александр Подгорчюк / AP / ТАСС)

В Москве началась встреча главы «Росатома» Алексея Лихачева и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, передает корреспондент РБК.

Агентство уточнило, что местом встречи стал павильон «Атом» на ВДНХ, а в конце переговоров должен состояться совместный пресс-подход.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на брифинг Гросси, что тот посетит Россию, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Запорожской АЭС. «Очень важно, чтобы я, выполняя свои обязательства, постоянно поддерживал каналы связи», — сказал Гросси.

О намерении приехать в Москву глава МАГАТЭ заявил в ноябре 2024 года, равно как и о планах побывать на Украине, куда в итоге уже съездил уже в феврале 2025-го. Как написал в своем Х сам Гросси, это было его 11-е посещение этой страны с начала вооруженного конфликта с Россией. Гендиректор МАГАТЭ прибыл на подстанцию «Киевская», «критически важную для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить ущерб и помочь предотвратить ядерную аварию». По его словам, хрупкость сети несет все бóльшую угрозу для всех АЭС, а не только для Запорожской.

Перед визитом в Киев пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что Гросси проведет там ряд встреч, во время которых обсудит текущие усилия организации по содействию предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.