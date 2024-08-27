Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской области
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетивший атомную электростанцию в Курчатове. Его слова приводит ТАСС.
«Мой приезд сюда связан с тем, что в относительной близости с городом Курском, атомной станцией, сейчас происходят боевые действия. <...> Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — уточнил он.
Он подчеркнул, что атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.
Гросси отметил, что функционирование станции «очень близко к нормальному». По его словам, он побывал в реакторном зале, машинном зале, зале управления оборудованием, в хранилище отработавшего ядерного топлива.
«Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию станции. Я, находясь там, видел следы этих атак. В целом, тот факт, что в нескольких километрах от атомной электростанции ведутся боевые действия, вызывает большое опасение и беспокойство за режим безопасности», — сказал он.
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг Курской АЭС исключительным случаем, так как речь идет о работающем атомном объекте, где «речь идет о совершенно других температурах». «И в случае, если на станцию будет оказано внешнее воздействие, последствия могут оказаться крайне серьезными», — предупредил Гросси.
Он напомнил, что на станции используются реакторы типа РБМК, у которых нет защитной оболочки. Как пояснил Гросси, активная зона реактора таким образом «находится практически в обычном здании, очень уязвимом перед ударами артиллерии».
Во время визита Гросси прозвучали сирена и оповещение о ракетной опасности в Курской области. Гросси осмотрел Курскую АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 примерно за четыре часа. По словам корреспондента РБК, Гросси также собирается посетить школу и парк в городе, чтобы оценить, как живут люди в регионе. Затем глава МАГАТЭ отправится в Киев.
Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатова. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.
Днем 27 августа Гросси прибыл на территорию станции для осмотра. В МАГАТЭ отметили, что директор агентства запланировал «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» станции, а также пообщаться с ее персоналом и собрать свидетельства того, что АЭС подвергалась атакам. В планы Гросси также входила оценка состояния внешнего источника энергии и дорог к станции.
Президент России Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удар по станции в ночь на 22 августа.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят