Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской области

По словам Гросси, его приезд на территорию Курской АЭС был связан с риском ядерного инцидента. Ранее Путин заявил о планах Украины нанести удар по станции

Рафаэль Гросси (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетивший атомную электростанцию в Курчатове. Его слова приводит ТАСС.

«Мой приезд сюда связан с тем, что в относительной близости с городом Курском, атомной станцией, сейчас происходят боевые действия. <...> Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента», — уточнил он.

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Он подчеркнул, что атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

Гросси отметил, что функционирование станции «очень близко к нормальному». По его словам, он побывал в реакторном зале, машинном зале, зале управления оборудованием, в хранилище отработавшего ядерного топлива.

«Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию станции. Я, находясь там, видел следы этих атак. В целом, тот факт, что в нескольких километрах от атомной электростанции ведутся боевые действия, вызывает большое опасение и беспокойство за режим безопасности», — сказал он.

Глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг Курской АЭС исключительным случаем, так как речь идет о работающем атомном объекте, где «речь идет о совершенно других температурах». «И в случае, если на станцию будет оказано внешнее воздействие, последствия могут оказаться крайне серьезными», — предупредил Гросси.

Он напомнил, что на станции используются реакторы типа РБМК, у которых нет защитной оболочки. Как пояснил Гросси, активная зона реактора таким образом «находится практически в обычном здании, очень уязвимом перед ударами артиллерии».

Во время визита Гросси прозвучали сирена и оповещение о ракетной опасности в Курской области. Гросси осмотрел Курскую АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 примерно за четыре часа. По словам корреспондента РБК, Гросси также собирается посетить школу и парк в городе, чтобы оценить, как живут люди в регионе. Затем глава МАГАТЭ отправится в Киев.

Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатова. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

Днем 27 августа Гросси прибыл на территорию станции для осмотра. В МАГАТЭ отметили, что директор агентства запланировал «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» станции, а также пообщаться с ее персоналом и собрать свидетельства того, что АЭС подвергалась атакам. В планы Гросси также входила оценка состояния внешнего источника энергии и дорог к станции.

Президент России Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удар по станции в ночь на 22 августа.