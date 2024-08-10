На Курскую АЭС упали фрагменты сбитых ракет

Курская АЭС расположена в Курчатове примерно в 65 км от границы с Украиной. Как уточнили в «Росатоме», 8 августа на территории АЭС были обнаружены фрагменты сбитых ракет. Там предупредили о рисках прямой угрозы для станции

Курская атомная электростанция в Курчатове (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Ситуация вокруг Курской АЭС в последние дни значительно усложнилась, есть реальная опасность ударов со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

На фоне боев в Курской области гендиректор «Росатома» Алексй Лихачев провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в котором обвинил Киев в создании прямой угрозы для Курской АЭС. Так, в четверг, 8 августа, на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Кроме этого, напомнили в госкорпорации, вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего город Курчатов остался без электричества.

В настоящее время АЭС, как следует из сообщения «Росатома», работает штатно. «Радиационный фон на площадке и в городе в пределах природных значений», — указали в госкорпорации.

Курская АЭС расположена в Курчатове. Сам город с населением около 40 тыс. человек находится примерно в 65 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Она обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому позднее придали федеральный статус.

Накануне Министерство обороны объявило о переброске в курское приграничье военной техники, в том числе реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», буксируемых артиллерийских орудий, тяжелой гусеничной техники, автомобилей «Урал» и «КАМАЗ» в Суджанский район. Ранее этим утром военное ведомство также сообщило о прибытии танков в регион.