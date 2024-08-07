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Военная операция на Украине ,  
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Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Курская АЭС находится в Курчатове, который расположен приблизительно в 70 км от границы
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: ТАСС)

Подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры безопасности для защиты Курской атомной электростанции, сообщило ведомство. Кроме того, Росгвардия совместно с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастила силы и средства «для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях».

«Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области», — говорится в сообщении.

Курская АЭС находится в Курчатове, который расположен приблизительно в 70 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. МВт.

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Политика
Курская АЭС

Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о попытке прорыва границы с украинской стороны. Местные власти сообщили, что сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) обзванивали жителей Курчатова и Курчатовского района и предупреждали их о скором захвате Курской АЭС. Правительство Курской области заявило, что эта информация является фейковой и украинские спецслужбы распространяют ее, чтобы посеять панику.

Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов утверждал, что украинские силы не располагают достаточными ресурсами для захвата Курской АЭС.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По его словам, область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты.

Минобороны отчитывалось об уничтожении украинских сил и техники в приграничных районах Курской области, а также ударах по скоплениям украинских сил в граничащей с ней Сумской области — там власти объявили принудительную эвакуацию из пяти общин.

В приграничных территориях Курской области также проходит эвакуация. По словам врио главы региона Алексея Смирнова, уже эвакуированы несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.

Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Курская АЭС Росгвардия меры безопасности
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