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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о попытках ВСУ нанести удар по Курской АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин рассказал, что МАГАТЭ проинформировали о попытках ВСУ нанести удар по Курской АЭС, и отметил планы агентства прислать специалистов для оценки ситуации. Смирнов сообщал о двух сбитых в регионе ракетах и беспилотнике
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В ночь на 22 августа украинские силы пытались нанести удары по Курской атомной электростанции, Москва проинформировала об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил российский президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской области. Трансляцию вел РБК.

Глава государства попросил врио губернатора области Алексея Смирнова доложить об обстановке на Курской АЭС. Тот назвал ситуацию стабильной.

«[МАГАТЭ] обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь. что это будет, в конце концов, с их стороны сделано», — добавил Путин.

В ночь на 22 августа и утром в Курской области четыре раза объявляли ракетную опасность. По словам Смирнова, сбиты две украинские ракеты и один беспилотник самолетного типа.

Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС на следующей неделе
Политика
Рафаэль Гросси

Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатов. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

В российском МИДе и «Росатоме» на фоне начавшихся 6 августа боев в Курской области заявили, что Киев готовит провокацию в отношении АЭС. В украинском МИДе эту информацию опровергли, заявив, что не имеют ни желания, ни возможности атаковать Курскую атомную электростанцию.

Как живет город ядерщиков Курчатов, названный целью атаки ВСУ
Общество
Фото:РБК

На этом фоне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил посетить Курскую АЭС. Он объяснял необходимость визита «очень серьезным» риском повреждения станции во время боев в регионе, отмечая, что станция расположена в пределах досягаемости украинской артиллерии. По словам главы МАГАТЭ, во время визита он поговорит с руководством станции, осмотрит ее и оценит состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Визит ожидается на следующей неделе.

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Владимир Путин Курская АЭС ВСУ Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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